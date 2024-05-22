«Ну и дичь!» Тейтум — о спасении «Бостона» за секунды до конца 4-й четверти с «Индианой»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Индианой Пэйсерс». Игра проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки. Победу «Селтикс» добыли в овертайме со счётом 133:128. Тейтум отдельно прокомментировал точный трёхочковый бросок товарища по команде Джейлена Брауна, который он совершил за несколько секунд до конца четвёртой четверти. «Бостон» тогда проигрывал со счётом 114:117.

«Чёрт возьми, эта была настоящая дичь! Но пока время на часах отсчитывается, мы чувствуем, что у нас есть шанс», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Ранее комментарий о матче с «Бостоном» дал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон.

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