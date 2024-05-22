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«Ну и дичь!» Тейтум — о спасении «Бостона» за секунды до конца 4-й четверти с «Индианой»

«Ну и дичь!» Тейтум — о спасении «Бостона» за секунды до конца 4-й четверти с «Индианой»
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Индианой Пэйсерс». Игра проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки. Победу «Селтикс» добыли в овертайме со счётом 133:128. Тейтум отдельно прокомментировал точный трёхочковый бросок товарища по команде Джейлена Брауна, который он совершил за несколько секунд до конца четвёртой четверти. «Бостон» тогда проигрывал со счётом 114:117.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 128
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Холидэй - 28, Браун - 26, Уайт - 15, Хорфорд - 15, Притчард - 8, Корнет - 5, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 24, Тёрнер - 23, Топпин - 15, Несмит - 14, Макконнелл - 13, Нембард - 12, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит

«Чёрт возьми, эта была настоящая дичь! Но пока время на часах отсчитывается, мы чувствуем, что у нас есть шанс», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Ранее комментарий о матче с «Бостоном» дал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон.

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