Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги: Единая лига — вторая по силе в Европе

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ среди других европейских чемпионатов. Как считает Шашич, Единая лига является вторым по силе турниром и уступает только испанскому первенству.

«Отмечу, что Единая лига ВТБ, на мой взгляд, всё ещё является второй лучшей лигой в Европе после испанской. Я лично посетил решающие матчи между ЦСКА и «Зенитом» и хочу сказать, что тренерская работа в обеих командах была на прекрасном уровне. Работа тренеров поразила меня больше всего. Очень сильная работа наставников команд», — приводит слова Шашича ТАСС.

Ранее Шашич высказался о потенциальном возвращении в Евролигу клубов из России.

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