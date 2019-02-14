«Химки» попробуют скинуть УНИКС со второго места в лиге ВТБ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ перевалил через экватор и медленно движется к завершению. Несмотря на то, что в верхней части таблицы мы видим привычные названия команд, сезон-2018/19 нельзя назвать скучным и предсказуемым. Некогда пропасть в классе между клубами постепенно сокращается, и болельщики лелеют мечту увидеть нового чемпиона.

ЦСКА, говорят, уже не тот. Окруженные слухами о противоречиях, якобы раздирающих команду изнутри, после очередного проигранного матча армейцы неизменно ссылаются на усталость из-за плотного графика. Из уст игроков одной из самых укомплектованных и богатых команд Европы такие отговорки звучат крайне неубедительно.



Соперники чувствуют запах крови, чувствуют, что бессменный многие годы чемпион Единой лиги сдаёт. Но, конечно, лучше встретиться и встретиться с ЦСКА в финале, потому что вдруг это лишь минутная слабость гегемона. Борьба за второе место в регулярке становится чуть ли не одной из главных интриг сезона.

Пятничный матч в Казани между УНИКСом и «Химками» — это практически генеральное сражение, результат которого может предопределить исход всей битвы. Сейчас команды разделяет одно поражение: казанцы идут вторыми (13-3), химчане дышат им в спину (12-4).

«Химки» пока остаются единственным клубом, который в этом сезоне смог обыграть УНИКС с двузначным перевесом — 78:65. Повторить подобный трюк подопечным теперь уже Римаса Куртинайтиса наверняка не удастся. Встречу в Казани пропустит Алексей Швед, набравший в том октябрьском матче почти треть очков команды.



В то же время третье кряду поражение от прямых конкурентов за первенство в Лиге ВТБ явно не вписывается в планы руководства «Химок». Куртинайтис как никто должен понимать смысл статуса 13-летней девочки «ВКонтакте»: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Не помогут даже победы в Евролиге. Куртинайтис знает это так же твёрдо, как правило 24 секунд.

Казанцы, напротив, подходят к отчетному поединку в полной боевой готовности, приправленной эйфорией после победы над ЦСКА. Единственное, что может им помешать разобрать жёлто-синих на домашнем паркете, — так называемое «похмелье» успеха.

15 февраля в 19:00 подопечным Прифтиса нужно выйти на площадку «Баскет холла» так, словно матча с «армейцами» ещё не было. Греческий специалист постарается сделать всё, чтобы убедить в этом своих игроков.



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