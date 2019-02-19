«Лёгкий недокомплект». Базаревич — о проблемах сборной России

Сборная России по баскетболу завтра отправляется в Болгарию, где проведёт предпоследний матч отборочного цикла Кубка мира. Команда под руководством Сергея Базаревича может уже после этой игры гарантировать себе место в Китае, однако для этого нужны собственная победа и поражение Финляндии. Поэтому тренерский штаб настраивает команду на два тяжёлых поединка с прямыми конкурентами за попадание на чемпионат.

Сборная часто играет без ключевых игроков, но в этот раз ей будет особенно тяжело — из-за травм и пересечения календарей Евролиги и ФИБА главная команда страны недосчиталась Алексея Шведа, Сергея Карасёва, Семёна Антонова, Андрея Зубкова, Никиты Курбанова, Михаила Кулагина, Ивана Ухова и Джоэла Боломбоя. Поэтому в национальной команде сразу три человека, которые прежде никогда на надевали майку сборной — MVP недавнего «Финала четырёх» Кубка России Александр Платунов, защитник «молодёжки» ЦСКА Александр Хоменко и новая звезда «Автодора» 18-летний Никита Михайловский.



Базаревич не очень счастлив столь большому количеству отсутствующих, однако присутствия духа не теряет — говорит, сборная будет справляться теми, кто есть.

Министр спорта РФ: если бы не фехтование, стал бы баскетболистом У сборной России на кону два главных матча отбора. На тренировку команды пришли Павел Колобков и Андрей Кириленко.

«Мы каждый раз сталкиваемся с какими-то проблемами, — делится с журналистами наставник сборной. — В этот раз у нас ещё меньше дней на подготовку, в воскресенье прошёл Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Мы не могли давать игрокам те нагрузки, которые мы, может быть, дали бы в другой ситуации. Сейчас важно всё освежить в памяти и восстановить моральный дух и связи. Насколько это возможно.

Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас был более опытный и сбалансированный состав и было больше тех игроков, которые участвовали в предыдущих матчах. Но, к сожалению, из-за большого количества травм мы недосчитались многих игроков. Плюс мы рассчитывали, что клубы — ЦСКА и «Химки» — отпустят больше игроков. Но команды отпустили по одному игроку. Поэтому на первой игре ситуация такая, какая сейчас есть. Лёгкий недокомплект. Но мы будем стараться решить все вопросы с помощью тех, кто есть.

Сергей Базаревич , главный тренер сборной России по баскетболу Фото: Российская федерация баскетбола / Иван Корженевский

По второй игре… «Химки» играют 22 февраля на выезде в Евролиге, поэтому для сборной практически нереально кого-то получить оттуда. Что касается ЦСКА, то да, мы надеемся, что игроков, которых мы хотим, увидим в составе национальной команды, — Курбанова, Антонова, Боломбоя, Ухова. Мы на них надеемся!



Насчёт соперников и того, кто у них будет отсутствовать, у нас есть определённые сведения. Но их мы сможем подтвердить, только когда выйдем на площадку и воочию убедимся, что разведка донесла правильные сведения.

Приезд министра спорта на тренировку? Я думаю, что внимание к виду спорта очень важно. То, что Павел Анатольевич для баскетбола не чужой — а фехтовальщики всегда играли в баскетбол, — помогает ребятам почувствовать, что к ним есть интерес. Это важно.



Мы все понимаем ответственность, все хотим попасть на чемпионат мира. Давление пока не ощущается, но, наверное, ощутим его ближе к матчам. Проблемы с настроем на первый матч нет, потому что при определённом исходе победа над Болгарией гарантирует нам поездку в Китай.

Финнам нужно проиграть дома французам. Но мы считаем, что нужно ориентироваться на себя и делать то, что мы должны делать. А дальше будет видно», — резюмировал Базаревич.