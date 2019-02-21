ЦСКА разбил «Гран-Канарию». Теперь путёвку в плей-офф им вышлет «Реал»

Для того чтобы победа над «Гран-Канарией» официально превознесла ЦСКА в статус участников плей-офф Евролиги-2019, должны были сойтись несколько звёзд. Для начала должна была случиться сама победа над испанцами. Затем уже успехи «Милана» и «Реала», которые призваны отсечь все математические шансы на досягаемость армейцев для середняков таблицы.

Тем не менее, решать эту, безусловно, важную задачу красно-синимна первом этапе пришлось самостоятельно и в сильно усечённом составе. Жертвой войны между Евролигой и ФИБА пал Воронцевич, отправленный в расположение сборной. Кулагин продолжал восстановление после операции, а в ситуации с де Коло и Хиггинсом вопрос был открыт до последнего. В итоге оба наблюдали за игрой с трибун.

Отсутствие сразу трёх игроков задней линии должно было больше волновать даже не Итудиса, а Серхио Родригеса, которому предстояло играть за себя и за тех парней в первом ряду. Но MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ не очень-то переживал. Два наброса в сторону щита — два аллей-упа с Хантером. Тот, что не глядя — вообще конфетка.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Спокойствие, которое излучал лидер атаки армейцев, быстро передалось всем красно-синим. Все как будто забыли, что игра начиналась с 0:5 в пользу испанцев, а Рабаседа был в шаге от того, чтобы поймать кураж после двух попаданий из угла.

ЦСКА в бомбёжку из-за дуги не впутывался. Да и зачем, когда трёхсекундная зона была полностью во владении армейцев. Даже после выхода Ухова на позицию первого номера в атаке не убыло. Ваня вместе с Хайнсом с легкостью повторили тот же трюк, что минутами ранее Родригес и Хантер.

«Гранка» полетела уже «-12», но менять свой стиль не планировала. Быстрые переходы и раннее нападение с дистанции помогали им увиливать от двузначной разницы в счёте, пока Питерс не заткнул трёхочковым сирену на большой перерыв — 56:42.

Во время паузы у Чачо спросили об отсутствии попыток с дальней дистанции (а их действительно было всего пять за 20 минут). Он ответил что-то в стиле «и без них справляемся». Однако после паузы набегавшийся в первой половине соперник больше не успевал за армейцами на дуге, что открыло для испанца чудесный мир дальнобойных развлечений. Он собственноручно вонзил три трёшки в четырёх попытках.

Разница в счёте стремительно полетела к «+20», и угнаться за ней не могли даже некогда резвые испанцы. Атаки выглядели всё сумбурнее, а защита абсолютно беззубой: подходы к кольцу для игроков ЦСКА с каждым разом становились контактными лишь в завершающей стадии.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Маггети, Эрикссон и Тилли бегали по дуге в надежде найти удачный заслон и пространство для дальнего броска. Пару раз этот маневр прошёл, но ничего кроме лёгкой досады всем одетым в красно-синее на арене «Мегаспорт» он не принёс. «Армейцами» игра была сделана, и вопрос стоял лишь в возможной сотне.

Заключительный отрезок игры хозяева полностью посвятили болельщикам. Питерс из угла добавил третью цифру к командной результативности, молодые Андрей Лопатин и Александр Хоменко получили свои дебютные минуты в Евролиги, а Джоэл Боломбой сотворил улучшенную версию победного данка Славы Зайцева на звёздном уикенде. Тщетно камеры искали в зале Татьяну Тарасову с десяткой в руках. Скамейка армейцев с порхающими полотенцами выглядела не менее красноречиво.

ЦСКА во второй раз в сезоне «налил» больше ста очков «Гран-Канарии» иещёраз и доказал, что вполне боеспособен даже в усечённом составе.

То, что и так не вызывало никаких сомнений — а именно попадание «красно-синих» в четвертьфинал, — остаётся завизировать в матчах «Реала» и «Милана». Крайний срок — вечер пятницы. Если что-то пойдёт не так, то обсудим это в следующем раунде.