Разные полюса. «Олимпиакосу» нужна победа над ЦСКА

«Армейцы» уже обеспечили себе место в плей-офф, где могут встретиться как раз со своим следующим соперником по регулярному чемпионату.

ЦСКА и «Олимпиакос» — это принципиальное противостояние. За последние годы красно-белые попили много «армейской» крови, превратившись в одного из главных специалистов по победам над многократным чемпионом России.



Нынче, правда, дела у греческого клуба идут неважно. Если начало сезона получилось бодрым, то прямо сейчас «Оли» продолжает погружение в глубины турнирной таблице. Команда Дэвида Блатта уже находится на седьмом месте, проиграв пять из последних шести матчей. Домашняя игра против ЦСКА для них будет крайне важной, но экс-тренер сборной России понимает истинный расклад сил перед боем.



— Этот матч намного важнее именно для нашего клуба, — говорит Блатт. — Очень рассчитываю, что придёт полный зал и обеспечит нам колоссальную поддержку. Чтобы обыграть ЦСКА, надо сделать что-то невероятное. Надеюсь, у нас это получится.

В матче первого круга, который проходил в Москве, у «Олимпиакоса» получалось немногое. Тренеру Итудису удалось «выключить» из борьбы лидеров греков, снизить результативность команды, которая в итоге набрала за весь матч жалкие 65 очков. Правда, тогда и ЦСКА не блистал снайперскими талантами, реализовав всего 40% средних бросков. Но самое главное — красно-синие вновь забыли о магии дуэта Спанулис — Принтезис. Именно два звёздных ветерана «Оли» собственноручно устроили в «Мегаспорте» валидольную концовку, моменты из которой после матча смаковали в интернете.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Basket Head.



Кто-то, как на видео выше, даже начал искать тайные смыслы в попаданиях Спанулиса. Почему Итудис берёт тайм-аут, не дожидаясь окончания эпизода? Почему Блатт спокойно улыбается в самом нервном моменте матча? Простор для фантазии.

«Олимпиакос», вдобавок к своему непростому положению, лишился как минимум на месяц Яниса Стрелниекса. Защитник повредил ногу во время решающего матча отбора на Кубок мира, в котором его Латвия играла против Черногории. Янис — один из лучших снайперов Евролиги. Он занимает пятое место, реализуя 46% трёхочковых бросков.



Но это всё про «Олимпиакос». А что по ЦСКА? У «армейцев» был заметный спад, пришедшийся на конец 2018 и начало 2019 года. Команда проиграла «Панатинаикосу» в гостях, после случилось сенсационное поражение дома от «Маккаби» и выездное от «Зенита» в рамках Единой лиги ВТБ.



Насколько известно, никакой повышенной напряжённости в тот непростой момент внутри клуба не было. Димитрис Итудис не просто так с первых матчей сезона повторяет фразу: «У нас марафон, а не спринт». Команда провела совместный ужин, дела пошли в гору. После той осечки с «Маккаби» москвичи в Евролиги победили пять раз подряд, сместив со второй строчки «Реал». Причём сделали это красно-синие самостоятельно, переиграв «сливочных» на своём паркете.

ЦСКА опять сильнее «Реала». Даже скучно Кори Хиггинс вернулся, Нандо де Коло никуда и не уходил.

Последний матч против «Гран-Канарии» получился для ЦСКА и вовсе каким-то бенефисом. Несмотря на отсутствие из-за травм де Коло и Хиггинса, «армейцы» в каждой четверти доминировали над оппонентом, что вылилось в итоговый разгром. Та встреча стала особенной сразу для двух молодых игроков российского клуба: Александр Хоменко и Андрей Лопатин впервые вышли на площадку в матче Евролиги. Первый успел отметиться набранными очками!

Участие де Коло в матче с «Олимпиакосом» под вопросом, но и так понятно, что ротация и форма ЦСКА в этот конкретный момент сезона позволяют им даже в гостевом матче чувствовать себя уверенно и действовать с позиции силы. В конечном итоге это не им нужно бороться за место в плей-офф.



Забавно, но если бы плей-офф начинался прямо сейчас, то ЦСКА и «Олимпиакос» играли бы серию за выход в «Финал четырёх». Кто знает, может, именно это противостояние мы и увидим совсем скоро?