«Переломать ход вещей»: «Локо» и УНИКС готовятся друг к другу

Сезон Еврокубка вступает в завершающую стадию, и уже к полуфиналу у России совершенно точно останется лишь одна команда. Остаётся определить, УНИКС это будет или «Локомотив-Кубань». Рассказываем, что нужно знать перед российским евродерби.

Фаворита в этой паре нет

Перед началом сезона «Локомотив» казался настолько единоличным фаворитом турнира, что за соперников краснодарцев становилось даже страшно — Айзея Уайтхэд приезжал в Европу убивать, отыгравший прошлый сезон на максимальных оборотах и подписавший новый контракт Дмитрий Кулагин готовился привезти трофей на Кубань, Саша Обрадович с третьего раза обязан был научиться на собственных ошибках.



Но сейчас, когда нет ни Уйатхэда, ни Обрадовича, а Кулагин уступает себе же прошлогоднему, вопрос о фаворите турнира снова открыт. Более того, открыт вопрос и о фаворите конкретно в четвертьфинальной серии с УНИКСом. Ведь это именно казанцы смогли выйти из своего квартета с первого места и будут иметь преимущество домашнего паркета.

— Прямо сейчас, на этой стадии, всё, что от нас зависит, это выйти на первую игру и победить, — говорит защитник «Локо» Трэвор Лэйси. — И тогда их преимущество паркета перейдёт к нам. Все площадки одинаковые. Поэтому в наших головах сейчас только победа в первом матче.

Забрать победу в стартовой игре серии будет действительно архиважной задачей. И вот почему.

УНИКС ещё не проигрывал на своём паркете

Это неожиданно, но так оно и есть — казанцы ни разу не отдавали свой паркет в этом сезоне Еврокубка. Более того, в рамках Единой лиги в Казани проиграли оба российских участника Евролиги — ЦСКА и «Химки». «Баскет-холл» наконец стал настоящей крепостью.



Защитник УНИКСа Евгений Колесников считает, что преимущество своей площадки — это основной козырь казанцев.



— Мы планомерно готовимся к «Локомотиву». Понимаем, что на этой стадии, в четвертьфинале, в турнире остались только сильные команды, но нам выбирать не приходилось. Наша задача была в том, чтобы заработать преимущество своей площадки, это самое главное. Потому что перед своими болельщиками начинать серию очень приятно, — сказал он.

Здесь необходима небольшая историческая справка.



1. В прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» вообще не проиграл ни одного матча вплоть до финала с «Дарушшафакой», а затем уступил дважды и отдал трофей в руки Дэвида Блатта. 20 побед подряд стали рекордом турнира, который вряд ли кто-то сможет повторить в ближайшие годы. Но самое интересное, что предыдущее достижение тоже было установлено красно-зелёными.



2. Это случилось четыре года назад: в Краснодаре собрался, вероятно, лучший за все годы состав (Дилэйни, Рэндольф, Браун, Хендрикс, Калниетис, Симон), команда ни разу не проиграла на групповой стадии, затем не отдала ни одного матча в Last32, после этого добилась двух побед над «Брозе» и победила в первом матче четвертьфинальной серии. 19 побед подряд и игра дома с девятью очками в запасе. Казалось бы, без шансов для соперника. Но в ответной встрече не смогли сыграть Браун и Рэндольф, и кубанцы проиграли 21 очко, пропустив оппонента дальше. Знаете, кто играл против «Локо»? Всё правильно — УНИКС.

Так что «Локомотив» как никто другой знает, что такое всевозможные серии и как неожиданно они могут заканчиваться. Тем более, лазарет красно-зелёных наконец-то опустел.



— Мы с УНИКСом часто встречается в Единой лиге ВТБ, вот теперь встретимся в Еврокубке. Это дополнительная мотивация для каждого — и для Казани, и для нас. Но у нас свои счёты с УНИКСом. Я не знаю, есть ли у них, но у нас есть счёты, нужно отдать должок за первый матч, в котором мы вели и проиграли, — говорит капитан «Локомотива» Виталий Фридзон. — Соперник в этом сезоне ни разу не проиграл на своей площадке, я думаю, это будет их подстёгивать. Но мы должны переломать этот ход вещей, должны же они уже отдать свою площадку. Пусть это будет «Локо».

«Локо» в этом сезоне уже играл с УНИКСом, но это ничего не значит

Полгода назад «Локомотив» уже проигрывал УНИКСу в Единой лиге, но, на самом деле, та игра сейчас практически ничего не значит: и в Краснодаре, и в Казани с тех пор появились новые игроки, а на юге даже сменился главный тренер.



Так считает и капитан казанцев Антон Понкрашов.



— Конечно, это другое. Другая ответственность, другая ситуация в командах. Еврокубок — это всегда больше ответственности, как мне кажется. То, что было до этого, точно не стоит вспоминать. Это новая серия, даже не один матч, новый эмоциональный настрой и у нас, и у них. Фаворита назвать нельзя, шансы равны. Кто будет лучше готов и максимально сконцентрирован, тот и победит, — сказал Понкрашов.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.



Ему почти вторит Лэйси, который даже удивился, когда его спросили о последней встрече с УНИКСом.



— Никто не любит проигрывать, но в этом есть и плюс — мы проиграли, и теперь можем учиться на этом. У них с тех пор изменилась команда, у нас тоже она изменилась. У нас даже сменился тренер, и план на игру тоже будет другим, — заверил он.



Новая серия действительно не будет иметь ничего общего с осенним матчем. Более того, она не будет похожа даже на встречу Единой лиги ВТБ между этими же командами 16 марта. Одно можно сказать точно: к концу месяца соперники друг от друга сильно устанут.



Первая игра пройдёт в Казани 5 марта, 8 марта ответная встреча состоится в Краснодаре. Если понадобится третий матч, то за выход в полуфинал «Локо» и УНИКС сыграют в столице Татарстана 13 числа.