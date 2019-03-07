16 лет погони. Леброн обогнал Джордана

32 292 — это особое число в мире баскетбола. Столько очков за свою карьеру набрал великий Майкл Джордан. Человек, чьё имя является олицетворением вида спорта в каждом уголке нашей большой планеты. Он вывел НБА на космический уровень популярности, потому что сам был богом этой игры. Не зря же его называют Его Воздушеством. При этом Джордан — не самый результативный игрок в истории. Вы можете удивиться, но его уже давно нет даже в тройке. Последним, кому удалось обойти Майкла, стал Коби Брайант. И сегодня это сделал Леброн Джеймс.



Леброна принято ненавидеть. Возможно, из-за того, что, ещё будучи только-только выбранным на драфте в 2003 году, он провозгласил себя Королём и уже тогда обозначил главную цель своей карьеры. Да, он не скрывал, что будет гнаться за Джорданом. Тем самым величайшим Эм Джеем, который закончил карьеру несколькими месяцами ранее в составе «Вашингтона». 19-летний парень тогда, очевидно, надавил на больное. Наверное, каждый фанат Джордана (а их было очень много по всему миру) посчитал то заявление Джеймса личным оскорблением.

Так вот, карьера Леброна с 2003 года неразрывно связана с Джорданом. Леброн не так давно назвал эту связь «гонкой за тенью». Но давайте будем честны — именно эта гонка есть большая часть нынешней НБА. Да, противостояния Леброна и Коби были восхитительными. Но они никогда не играли в плей-офф друг против друга. Леброн и Дюрант? Отлично. Возможно, что мы ещё не увидели его полностью. Леброн и Данкан? Леброн и Новицки? Или всё-таки Леброн и Джордан? Вы сами что выбираете?

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

Просто ответьте на вопрос сами себе. Буквально несколько дней назад Димитрис Итудис на пресс-конференции после поражения от «Химок» повторял как мантру одну фразу: «Посмотрите ещё раз на всё объективными глазами. Будьте честны сами с собой». Вот и сейчас просто вспомните, сколько раз вы обсуждали с друзьями вопрос превосходства Джордана над Леброном или Леброна над Джорданом? Ведь было же?



Перед игрой с «Денвером» Джеймсу не хватало 12 очков до рекорда Майкла. Сомнений, что он сделает это именно сегодня, не было никаких. Во-первых, Леброн обожает вызовы. Просто вспомните хотя бы последние матчи против «Бостона» или «Индианы» в прошлом плей-офф (спойлер: Леброн набирал очень много и побеждал). А во-вторых, Джеймс продолжает свою фантастическую серию с 10 и более набранными очками. Год назад, к слову, он побил рекорд Джордана по продолжительности серии. Тогда, в матче с «Новым Орлеаном», Король провёл свою 867-ю игру с двузначными показателями в графе «набранные очки».

Сегодня «Денвер» победил «Лейкерс», но Леброн, как и предполагалось, набрал 31 очко и сделал то, чего болельщики так долго ждали. Да, Майклу понадобилось на 117 матчей меньше. Его средняя результативность за карьеру значительно выше, но погодите, Леброн же не снайпер. И об этом сегодня говорил его партнёр по команде Рэджон Рондо:



— Ведь он, на самом деле, не бомбардир. Он — организатор атаки, маэстро, дирижёр. То, что он оказался в списке самых результативных игроков в истории, невероятно. Он делает то, что нужно команде: набирает очки, раздаёт передачи, делает подборы, блокшоты. Он отмечается во всех статистических показателях. Он непостижимый парень.



При этом во время матча болельщикам был показан специальный видеоролик, посвящённый достижению форварда «Лейкерс». Леброн сидел на скамейке и закрылся полотенцем. Его эмоции было сложно понять. Кажется, он пропустит плей-офф впервые за 14 лет, и это не может не влиять на него.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Bleacher Report.



Продолжая слова защитника «Лейкерс», стоит добавить важную деталь. Джеймс — единственный игрок за всю историю НБА, который находится в десятке лучших по набранным очкам и передачам. Совсем недавно он обогнал Андре Миллера и теперь находится рядом с великими защитниками.

При этом Леброн на четвёртом месте по количеству набранных очков за всю историю НБА. Вместе с ним там (по возрастанию) Джордан, Брайант, Мэлоун и Джаббар — суперпятёрка. Кстати, вы заметили, что теперь каждый из топ-4 играл за «Лейкерс»? Может, эти пятеро и были бы лучшей командой за всю историю существования баскетбола?



Мы смотрим НБА, обсуждаем игры и новости, но есть вопросы, выходящие за пределы площадки. Пока играет Леброн Джеймс, нам суждено обсуждать его величие и сравнивать его с сами легендарными. Сравнения с Джорданом не имеют смысла? Но тогда почему мы обсуждаем это 16-й (!) год подряд?