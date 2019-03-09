Хэккет съел MVP, ЦСКА выиграл у «Милана»

Несмотря на досрочную квалификацию в плей-офф, ЦСКА не растерял турнирных амбиций и продолжает поджимать «Фенер» в борьбе за первую место по итогам регулярного сезона. Если это может показаться слабой мотивацией для того, чтобы выходить и рвать соперника в клочья, то недавнее поражение в дерби заряжает именно такой энергией.

Схематично «Олимпия» выглядела как недавний обидчик армейцев: яркий лидер, собирающий в турнире по 20+ очков, и завязанная на нём игра. И сколько бы Мицов с Джеймсом до матча не бросались девизами мушкетёров, зависимость от Майка была очевидна.

ЦСКА с первых минут натравил на MVP февраля Хэккета. Дэниэл за дело взялся с присущим ему энтузиазмом, иногда призывая партнёров на сдваивания. Майк Джеймс вынужден был избавляться от мяча, как придорожный супермаркет от просрочки: как можно скорее, да ещё и со скидкой. Изящества атакам это не добавляло.

Но и без идейного лидера «Олимпия» не пускала хозяев к лидерству в счёте почти половину четверти. ЦСКА не паниковал и с выходом вперёд не спешил. В ротации у итальянцев оказался только один боевой центр — Тарчевски. Остальные после «тестовых» выходов на паркет были признаны профнепригодными. Россиян такой расклад полностью устраивал. Доминирование Хантера в «краске» было настолько подавляющим, что гости проигрывали даже собственный щит. Попытки накинуться на Отелло толпой приводили к скидкам на дугу и трёхочковым от снайперов (5/6 за половину). Больнее было, когда мячом он предпочитал не делиться.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

С одной стороны, это банальности, но, с другой, Симоне Пьяниджани нечем было крыть академическую выучку армейцев. На самом деле план «Б» был. Но он довольно быстро был забыт, оказавшись хуже плана «А». Попытка жёстко встречать де Коло в собственной зоне закончилась в первой четверти двумя ударами в голову француза. Итальянцы решили, что пропущенные четыре очка в одной атаке через неспортивный — высокая цена за агрессию, и перестали защищаться совсем. Возомнили себя «Автодором».

Но ничто не «Автодор», кроме «Автодора». Одних только быстрых итальянских переходов было уже недостаточно. Итудис резко отреагировал на лёгкие проходы в исполнении гостей и выпустил Боломбоя с акцентом на контакт в защите. «Милан» стал менее резким, ЦСКА начал создавать себе комфортное преимущество.

Сказалась на скорости итальянцев и усталость. Нанелли, Брукс и Джеймс провели целиком первую четверть и только ближе к середине второй присели на лавку. Вышедший Кузминскас добавил атлетичности в атаке, но был малополезен под своим кольцом. Дуэль Боломбою он проиграл почти всухую, поэтому больше 10 минут за игру не удостоился.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Это было первое двузначное преимущество «армейцев». Однако к этому моменту «Олимпия» уже выглядела растерянной.

Разговор в перерыве касался в первую очередь подборов. По собранным отскокам «Милан» уступал почти двузначно. Во второй половине этот компонент исправили в одном из первых владений, собрав три отскока подряд. Но подбор без реализации — силы на ветер. ЦСКА минуту беспрерывно отбивался от итальянцев и пропустил только со средней почти с сиреной.

Джеймс наконец решил, что имя на спине должно к чему-то обязывать, и стал чаще тянуть одеяло на себя. Но тут явился серенький татуированный волчок по имени Дэниэл, и принялся снова грызть лидера гостей. Майк отступил. Хэкетт был просто прекрасен: не провоцировал, играл в меру грубо и остался при трёх фолах к финальной сирене против одного из лучших игроков регулярного сезона. Это достойно.

По ходу третьей четвери Итудис оставил на скамейке Чачо и Отелло, выпустив вперёд Хайнса и Курбанова. Никита, не игравший почти всю вторую десятиминутку, отплатил трёхочковым и двумя путбэками. Евролига, наверняка, долго выбирала самый зрелищный.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

К последней четверти ЦСКА подошёл с десятью очками преимущества (76:66) и без единого перехвата. Тринадцать подборов на чужом щите с лихвой компенсировали их отсутствие.

Пьяниджани в каждой паузе требовал от игроков жёсткости, но его команда даже на дугу бежала без поднятой руки. В такие моменты судья в ринге останавливает бой двух боксёров. Баскетбольные рефери такими полномочиями не наделены. ЦСКА сделал рывок в восемь очков на страте четверти и дал повод для разговоров о рекорде результативности — за семь минут до сирены армейцы вели «+19».

Очередные претензии тренера «Милана» к агрессии игроков, и вот на концовку они выходят заряженными. Недович, Мицов и Тарчевски выбили из Итудиса два тайм-аута за две минуты и сократили отставание итальянцев до десяти очков. В происходящее слабо верилось. Недович забил две трёшки подряд. «Олимпия», ты ли это? Мицов забил из четырёх штрафных один. А нет, всё о’кей.

По большому счёту, «Милан», хоть и уступил некрупно, показал лишь две достойные пятиминутки за игру. Что-то невероятное итальянцы могли бы сделать в клатче с помощью Джерреллса, но тот повредил колено в столкновении с Хиггинсом и оставил команду без последней капли свежести. Продолжения своей пятиматчевой серии побед итальянцы не заслужили.

ЦСКА, напротив, показал прекрасную готовность и приложил ровно столько усилий, сколько требовалось в этом матче для победы. Их беспроигрышная серия из семи матчей в Евролиге продолжается. Предпосылок к её окончанию пока нет.