Адьёс, не грусти, амиго! «Химки» провалились в стране басков

Возвращение Алексея Шведа на паркет получилось фееричным: 23 очка в кольцо «Милана» и 37 очков в матче-триллере с ЦСКА. Но, если с армейцами получилось победить в овертайме, то итальянцы увезли из Подмосковья победу. Это означает, что шансы команды Римаса Куртинайтиса на плей-офф тают вместе с мартовским снегом, а то и быстрее. Иногда кажется, что у снега больше шансов дожить до апреля…

Матч против «Басконии» также вышел для жёлто-синих неудачным. Баски в принципе всегда и для всех были довольно неудобными соперниками, а тут ещё и рвутся в домашний «Финал четырёх». Об этом, конечно, говорить пока ещё слишком рано, но вторую половину сезона команда Велимира Перасовича проводит на ура и увеличивает собственные шансы на попадание в матчи на вылет. Химчан испанцы также разбили.

Ужас в «краске»

Присядьте — нет, серьёзно, присядьте! — но «Химки» взяли на обоих щитах 16 подборов. Из них лишь четыре отскока жёлто-синие собрали на чужом щите, и это означает, что у гостей было лишь четыре атаки второго шанса. Удивительно, но три из них закончились точным броском. Если бы не это, то статистика была бы ещё более ужасающей.



«Баскония» собрала на чужом щите 12 подборов, а всего — 40. Сорок! Баски набрали в два раза больше очков второго шанса, и это, нужно признать, отличные новости, потому что при таком преимуществе на щитах обычно команды начинают дурачиться ещё большого перерыва.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Конечно, этому провалу под кольцом можно найти оправдание: Гилла нет и до конца сезона не будет, Харрисон ещё не приехал, а Микки, который попал в заявку, ещё не полностью восстановился от повреждения, которое получил в игре с «Миланом».



Так что за всех отдувался Малькольм Томас, и к нему, на самом деле, не очень много вопросов — бросал наверняка (8/9 с ближней и средней), собрал больше всего отскоков в команде (4) и был лучшим игроком в составе гостей. Но на одном Томасе далеко не уедешь.

Не хватило очков Шведа

После игры с ЦСКА Римас Куртинайтис сказал, что хочет как можно дольше держать Алексея Шведа на паркете. Видимо, пока ничего не поменялось, потому что защитник провёл на площадке более получаса игрового времени.



Вот только акценты он всё-таки сместил: поняв, что бросок не так чтобы очень идёт (2/5 с ближней и средней, 3/9 издали), Швед сконцентрировался на передачах партнёрам. В этом россиянин преуспел и раздал игрокам «Химок» восемь ассистов.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Оборотная сторона этого — недобор очков. Учитывая, как много игроков по разным причинам выпали из команды, результативность стала слабой стороной жёлто-синих. Другое дело, что в феврале без Шведа они как-то справлялись со ступором в нападении, а теперь разучились.

Провал в третьей четверти

Это может показаться странным, но, на самом деле, даже при такой ужасающей статистике на подборах и малорезультативной игре Шведа подмосковная команда могла бы рассчитывать на что-то кроме разгрома и даже на упорную концовку. Вообще-то, если не брать в расчёт третью четверть, «Химки» выиграли матч с преимуществом в четыре очка.



Но в третьей десятиминутке случился небывалый провал, и жёлто-синие отдали её со счётом 38:16. В атаке команда Куртинайтиса просто не понимала, что делать с мячом, и выбирала худший вариант — отдать его в руки сопернику. Дважды за две минуты ошибся Алексей Швед.

Йоаннес Войтманн был не против такого развития событий и буквально за четверть сколотил себе такую внушительную статистику, что такую не стыдно даже показать бабушке. Немецкий центровой был везде — на подборе у своего кольца, в чужой «краске», на перехвате, зарабатывал для соперника фолы. По итогам матча у него набралось девять результативных передач!



По сути, всё решила троица Войтманн — Шилдс — Уэртас в первой половине третьей четверти, когда «Баскония» и заработала свой отрыв. Его до финального свистка испанцы уже не отдали.