Дело в маске. Кто и зачем носит их во время матчей?

Матч «Зенита» и «Автодора» в Единой лиге ВТБ не получился таким огненным, какой получилась их первая встреча в регулярном чемпионате. Тогда саратовцы отыграли двузначную разницу и затащили гостей в концовку, где хладнокровно вырвали победу на радость своим болельщикам.

А вот матч в Санкт-Петербурге получился менее напряжённым, поэтому смотреть приходилось на сопутствующие баскетболу вещи. Внимание привлёк Евгений Воронов. Капитан «Зенита» уже несколько матчей бегает в защитной маске, которая делает его ещё более брутальным. После матча Евгений, отвечая на вопрос, раскроет все карты относительно своего аксессуара.

Евгений Воронов Фото: БК «Зенит»

— Мне не сложно привыкнуть к маске, — начал капитан сине-бело-голубых. — В прошлом году мне уже ломали нос. Тогда, кстати, спонсором маски был Иван Лазарев, который отдал мне свою. Сейчас же я нашел компанию, которая сделала маску по скану моего лица, и мне очень комфортно. Подходит идеально. Не могу сказать, что в ней вообще супер. Но это лучше, чем стандартная. Конечно, нарушается обзор. Но самое главное, чтобы второй раз подряд нос не сломали. Это важнее всего.



Перелом носа — болезненная, но далеко не самая страшная травма в баскетболе. К примеру, форвард «Химок» Андрей Зубков в этом сезоне также травмировал нос и лицо, но благодаря маске смог оперативно вернуться в строй.

Андрей Зубков Фото: БК «Химки»

— Всё получилось быстро, — вспоминает эпизод Зубков. — Мы боролись за подбор, сзади мне прилетело с локтя. Сразу понял, что что-то не так, схватился за нос, пошла кровь. Зашел в раздевалку, увидел, что у меня нос букой «з». Наш местный доктор поставил мне его на место. Потом поехал по врачам: перелом носа, перелом лицевой кости. Ничего серьёзного, но придется пару месяцев поиграть в маске.

Помнится, Андрей Кириленко получил неприятный удар в лицо в первых матчах после возвращения из НБА. Звёздному форварду армейцев оперативно отыскали маску. Оказалось, что это была именно та маска, в которой играл Теодорас Папалукас. Это, кстати, заметно по большому запасу для носа.

Андрей Кириленко Фото: РИА Новости

Главная звезда Единой лиги ВТБ Алексей Швед также был замечен в маске. Ещё будучи игроком «Миннесоты» Швед был вынужден оберегать лицо при помощи защитного аксессуара.

Алексей Швед Фото: instagram.com/shved.1

Одним из самых ярких эпизодов в НБА случился с Леброном Джеймсом. Форвард и до перехода в «Майами» успел поиграть в маске, но именно в «Хит» случилась та особенная игра 3 марта 2014 года против «Шарлотт», в которой Король набрал рекордные в своей карьере 61 очко.

Леброн Джеймс Фото: Bob Levey/Getty Images

Кайри Ирвинг играл в маске за «Кливленд» и даже в «Бостоне» примерил её снова. В ней он забивал 41 очков кольцо «Никс» за «Кавальерс» и вообще нет никаких оснований полагать, что разыгрывающий чувствует хоть какой-то дискомфорт от её ношения.

Кайри Ирвинг Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Защитника «Детройта» Ричарда Хэмилтона вообще мало кто помнит без маски. Он носил её более 10 лет карьеры и вполне заслуженно получил соответствующее прозвище. Именно в ней «Маска» наводила ужас на лучшие защиты НБА и завоевывала титул с «плохими парнями».