Казань не взял. УНИКС вышел в полуфинал Еврокубка

Второй матч российской четвертьфинальной серии Еврокубка, в котором встретились УНИКС и «Локомотив-Кубань», установил режим смутного времени. Непонятно было примерно ничего. Казанцы не оставили шансов соперникам в первом матче. Пиеррия Хенри и Эррик Макколлум разложили краснодарцев на красно-зелёные цвета и, казалось, что в этой серии уже всё ясно.

Вышеназванные американские супергерои татарского клуба синхронно «скуксились» и не показали даже близко того уровня баскетбола, который был днями ранее. Дмитрий Кулагин просто расцвёл на домашнем паркете и стал реактивным двигателем «Локо». Вице-капитан красно-зелёных набрал 26 очков и лично перевернул ход серии.

Формат плей-офф Еврокубка довольно прост. Нужны две победы. Серия вернулась в Казань, где всё и должно было решиться. Вопросов было больше, чем ответов. Какой УНИКС и «Локомотив» в итоге настоящие? Кто круче — Кулагин и Хенри с Макколлумом? Смогут ли краснодарцы прервать беспроигрышную серию казанцев на домашней арене?

Обратный билет. «Локо» возвращает серию в Казань В битве за полуфинал среди российских команд всё решится в заключительном третьем матче.

Не было сомнений, что нерв и ответственность прочувствует каждый игрок, но — чтобы настолько? Только представьте, в составе хозяев за первые пять минут очки набирал только Евгений Колесников. Россиянин отметился пятью набранными очками. В составе гостей не забивал никто. Да, вы всё правильно прочитали. Первое очко гостей случилось после 4 минут и 47 секунд первой десятиминутки.

Сверхрезультативностью в этом матче не пахло. Первая четверть завершилась со счётом 16:10 в пользу «Локо», а лидерами гостей были Дмитрий Хвостов (5 очков) и Виталий Фридзон (4). Российский дуэт, знающий вкус больших побед и имеющий за спиной серьёзный опыт подобных игр, задал правильный импульс для краснодарцев.

УНИКСу было очень тяжело в середине второй четверти. Казани нужен был герой. Понкрашов? Клименко? Ндур? Нет. Каймакоглу. Греческому форварду через два дня будет 36, но он расцвел, словно обретая вторую (или какую?) молодость. 11 очков (четыре из четырёх со средней и один из двухтрёхочковые) за 10 с половиной минут. Или грек просто работает на новый контракт. С такой игрой ему его обязательно предложат. Бородач собственноручно вытащил хозяев в лидеры, и первая половина завершилась при счёте 37:29 в пользу УНИКСа.

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Вторая половина полностью превратилась в концовку. Команды снова не набрали даже 30 очков на двоих, завершив третий отрезок со счётом 10:17 не в пользу УНИКСа. Кулагин, казалось, на первых минутах после перерыва почувствовал бросок и проход. В одном из эпизодов лидер «Локо» облетел почти всех игроков на паркете и элегантно переложил баскетбольный снаряд в кольцо левой рукой. Но после на всех игроков обрушился град тактических фолов, игра «завязла», и градус сражения постепенно начал подниматься ещё выше.

Тяжелее всего этот тягучий баскетбол, с большим количеством взаимных ошибок и остановок, переживали тренеры. Порой казалось, что Прифтис молится всем богам одновременно, а Йованович готов был провалиться прямиком сквозь паркет казанского «Баскет-холла».

За полторы минуты до конца гости вышли вперёд. С этим им помог соперник. Хенри выбрасывал из-за лицевой на чужой стороне, и ничего не предвещало проблем. Но пас на Макколлума вышел чересчур сильным и мгновенно превратился в пас для Джонсона — лёгкие два очка и тайм-аут Прифтиса.

Сразу после минутного перерыва Джамар Смит взорвал трибуны. Да, это трёха! Но в ответ Джонсон сравнивает счёт сумасшедшим попаданием на исходе владения с отскоком от щита. Опять равный счёт. И опять тайм-аут.

Вы же не забыли, что в составе УНИКСа есть Каймакоглу? А вот игроки «Локомотива» забыли, а грек забил! Издали! В ответной атаке Кулагин получил право на три броска с линии, но забил лишь два.

Последняя атака гостей после точных штрафных Хенри была оперативной, но передача Хвостова на Кулагина была прочитана и перехвачена. Броска на овертайм не получилось.

УНИКС не без нервов одерживает победу и идёт дальше. Прямиком на «Валенсию».