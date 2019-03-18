Индивидуальная гонка. Кто станет MVP сезона в Единой лиге?

Титул самого полезного игрока в любом турнире — штука спорная. Его дают на основе статистики, которая не всегда отражает реальное положение вещей, да и шанс на получение этого звание есть только у игрока команды, которая хоть на что-то претендует.

«Чемпионат» пытается разобраться, у кого из баскетболистов Единой лиги ВТБ больше всего шансов на титул MVP, закончись регулярка прямо завтра. Список во многом также субъективный — в нём нет, например, Арнетта Моултри из «Калева» или ярких американцев из «Автодора», но только потому, что эстонцы и саратовцы вряд ли попадут хотя бы в пятёрку. А ведь результат команды очень важен при распределении личных наград.

1. Джален Рэйнольдс, «Зенит»

Эффективность в среднем: 22,95



Центровой питерцев — теневой фаворит гонки за звание MVPрегулярного чемпионата. Бигмену всё равно, тренирует его команду Василий Карасёв или Жоан Плаза, он всё равно с большим отрывом лучший игрок команды.



Зрелищный и эффективный, Рэйнольдс находится даже не в шорт-листе главных претендентов на главную индивидуальную награду сезона, а, возможно, открывает и завершает этот шорт-лист.



Как «Зенит» будет играть в плей-офф — другой вопрос, потому что есть шанс, что сине-бело-голубые уже в первом раунде попадут на кого-то из сильных мира сего. Но MVP плей-офф — это отдельная награда, а в регулярке Джален Рэйнольдс совершенно точно фаворит в гонке.

Эффективность в среднем: 18,44



Вообще-то, на американца в Подмосковье и перед стартом сезона возлагали большие надежды, но прямо сейчас он лучший игрок химчан по эффективности (Швед не сыграл 10 матчей, поэтому статистика его пока «не видит»). С травмой Энтони Гилла роль Микки возросла ещё больше, и Джордан зачастую справляется с возложенными на него обязанностями.



При этом у Микки лучший в команде процент реализации ближних и средних бросков, он нечасто, но с точность в 50% бросает издали, больше всего накрывает и вообще отлично защищается. Отличный кандидат на звание MVP. Впрочем, в плане жёлто-синих, конечно, у руководства лиги будет выбор, потому что к концу сезона Швед такие сыграет 10 матчей и тоже будет значиться в статистике.

Эффективность в среднем: 17,6



Швед настолько звезда, что иногда кажется, будто он может становиться MVP регулярки каждый год, причём в более или менее любом турнире. Но трижды за последние четыре года звание лучшего игрока сезона в Единой лиге ВТБ уходило к защитнику ЦСКА Нандо де Коло. Швед же забирал его лишь однажды — два года назад, когда де Коло стал MVP плей-офф.

Сейчас, после 37 очков в корзину ЦСКА, перед россиянином, по сути, стоит лишь одна проблема — он не играл три месяца и только поэтому имеет не так много шансов на титул MVP. Хотя, конечно, нужно помнить, что мы говорим о Шведе, и если он забросит кому-нибудь 50 очков, то всё ещё может поменяться.

4. Нандо де Коло, ЦСКА

Эффективность в среднем: 15,21



Защитник всё ещё лучший в составе ЦСКА, но в середине зимы немного расслабился и запустил свою среднюю статистику. Это отбросило его назад в гонке за звание самого полезного игрока регулярного чемпионата.



Но для француза выдать бенефис на 30+ баллов эффективности — вопрос настроения, а таких игроков никогда нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идёт об индивидуальных наградах. У де Коло есть ещё пять туров на то, чтобы исправить ситуацию.

5. Пиеррия Хенри, УНИКС

Эффективность в среднем: 14



Хенри прямо сейчас по эффективности идёт вровень с защитников ЦСКА Серхио Родригесом. Но очень уж неожиданно стабильный баскетбол показывает УНИКС и очень уж большую роль в этом играет Хенри, чтобы не включить его в список лучших игроков регулярного чемпионата.



При этом американец крайне полезен на обеих половинах паркета — он не только неплохо двигается на ногах, но и имеет очень быстрые руки, которые часто обезмячивают соперников.



Хенри удаётся выделяться даже в команде Прифтиса, который сходу приучил болельщиков к тому, что в его баскетболе нет лидеров и не-лидеров. Никто, в общем-то, не удивится, если защитник получит по итогам регулярного сезона индивидуальный приз, вопрос только в том, будет ли этим призом звание MVP сезона.

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