Битва двух защит. УНИКС не устоял в Испании

УНИКС — последний представитель российского баскетбола в Еврокубке. Это право он заслуженно отбил у краснодарского «Локомотива» в четвертьфинале. Казанцы были более стабильными и играли более целостно, чем краснодарцы.

«Валенсия» единственная смогла пробиться в следующий раунд после двух побед в четвертьфинале, так что имела на пару дней отдыха больше. Но не свежих испанских ног стоило опасаться УНИКСу до начала встречи. «Летучие мыши» во второй половине второго четвертьфинала пропустили 17 очков! Это действительно страшно.



Но УНИКС, словно Барни Стинсон со словами «Вызов принят», принялся творить нечто легендарное.

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Концентрация в защите у обеих команд была запредельная. Итоговые 11:10 после первой четверти красноречиво это подтверждают. Во втором отрезке игры команды позволили себе некие «шалости» в виде 20 набранных очков, но в остальном это была типичная игра двух прекрасно обученных тренерских команд.

Два лучших защищающихся коллектива турнира привнесли на площадку нечто большее, чем просто игру в баскетбол. Клише вроде «шахмат на паркете» отлично подойдёт к этой ситуации, но мы всё же назовём это «игрой разумов».



На дистанции разум Прифтиса был яснее. Его команда большую часть встречи вела в счёте, выглядела увереннее, хоть и немного уступала в единоборствах. По ходу третьей четверти казанцы повели восемь очков и могли гарантировать себе победу, учитывая вязкость происходящего на паркете. Но тут те самые единоборства им аукнулись. Россияне на 10 раз меньше подходили к штрафной линии, а бросали оттуда с тем же низким процентом, что и соперник (67%).

«Валенсия» в таком случае просто задавила количеством и сократила отставание до одного очка перед последним перерывом. Лишь баззер Макколлума остановил гостей от эмоционального спада и вернул им преимущество в два броска.

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«Клатч-тайм» по такой игре был неизбежен и остался… за «Валенсией». Испанцы в нужный момент смогли найти в ростере лидеров, УНИКС — нет. Джамар Смит выпустил с периметра 0/4, Хенри — 0/5, Макколлум исчерпал свой запас удачи «заглушкой» в третьей четверти. Каймакоглу мог стать злым роком после двух попаданий с игры, но в важный момент промазал два штрафных и присел на скамейку.

У хозяев в ростере нашлась пара Томасов, которые победу для «мышей» и вытянули. Тот, что Мэтт, попал с дальней и со средней; тот, что Уилл, собрал в «постею шесть одинаковых очков. УНИКС попытался зацепиться за концовку фолами, но Сан-Эметерио на линии был хладнокровен — 69:64.

Теперь путь в финал Еврокубка для российской команды неизбежно лежит через возвращение в Валенсию. Но его ещё придется заслужить. Если на своём паркете лидеры воспрянут, то ничего невозможного в этой серии для УНИКСа нет. А ведь казанцы по-прежнему ни разу не проигрывали в «Баскет-холле»…