Вернули должок. ЦСКА победил лидера Евролиги

В Турции говорят, что два арбуза в одну подмышку не влезут. Конечно, это правда только с поправкой на вместительность подмышки, но в баскетболе эта поговорка работает всегда. «Фенербахче» приехал в Москву в статусе лидера регулярного чемпионата и без пяти минут его победителя; ЦСКА встретил гостей в ранге главного преследователя команды Желько Обрадовича. Двум чемпионам в регулярке точно не бывать, и только очная ставка должна была определить, как долго продлится гонка за турками.

На самом деле, у ЦСКА и «Фенера» сейчас могли бы быть равные показатели. Но в Стамбуле красно-синие, которые выигрывали на протяжении большей части матча, но за полчетверти попустили рывок 19-0, разбазарили двузначное преимущество и уехали ни с чем. Всё-таки под таким диким давлением команда Итудиса часто сдаёт.



Дома — дело другое. «Жёлтого моря» не видно, Хэкетт поправился, наступающий на пятки «Реал» добавляет мотивации.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Первые 18 минут матча выдались для армейцев невероятно сложными: «Фенер» играл предельно жёстко, ровно так же, как в домашней встрече, и игроки ЦСКА утыкались в стену у кольца соперника. Боломбоя и Хантера турки заставляли либо терять мяч, либо пасовать обратно на периметр, где задняя линия всегда караулила скидку.

В нападение команда Обрадовича, несмотря на очень активную защиту, тоже неслась. Иногда хозяева элементарно не успевали вернуться в оборону, как Мохаммед или Калинич уже были у их кольца.



Итудис поменял всю пятёрку, кроме Курбанова, и только тогда атака стала приносить результат. К этому моменту москвичи рисковали отлететь на двузначную разницу, греческий тренер нервничал и получил технический фол…



Но ЦСКА вдруг выдал стремительный рывок: во второй четверти сначала Клайберн три подряд владения завершил тремя проходами и данками, а под занавес половину первые очки набрал и де Коло — француз «нашёл» неспортивный фол для Мелли и реализовал три штрафных, после чего гости потеряли мяч, а Нандо спокойно прошёл под кольцо и едва ли не впервые в матче вывел ЦСКА вперёд.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Засуха «Фенербахче» на чужой половине распространилась и на вторую половину. В её начале Обрадович отправил на лавку Мохаммеда и что-то высказал защитнику — видимо, именно он должен был отвечать за атакующие построения «Фенера». Но, если не считать всплеска активности от Калинича, армейцы продолжила контролировать ход этой встречи и имели перед последней четвертью четыре очка преимущества. Особенно радовал процент трёхочковых у гостей — 2/18 или 11%.

Правда, долго так продолжаться не могло. Мохаммед, просидевший целую четверть на скамейке, вышел и принялся исправлять статистику по броскам издали, причём один раз попал откровенно цирковую трёшку. Сложный бросок из-за дуги следом положил и Калинич, преимущество армейцев улетучилось.



В общем, в играх ЦСКА и «Фенербахче» всё как всегда — за три минуты до конца последней четверти счёт на табло был равным. Клайберн с Хиггинсом заставили Обрадовича потребовать тайм-аут, но только для того, чтобы Слукас положил дальний бросок из угла и сделал для «Фенера» снова «-1». Хиггинсу, который раскачал защитника и попал со средней, ответили Веселы и Мелли, и за полминуты до конца счёт всё ещё был равным.



А потом Хиггинс попал трёху с отклонением на исходе владения, и турки после такого не оправились.

Жаль только, что последняя атака «Фенера» закончилась двумя очками Слукаса из-под кольца, которые засчитали после просмотра видеоповтора. В Стамбуле ЦСКА проиграл четыре очка, дома выиграл два. Это означает, что в случае равенства показателей первое место займёт турецкий гранд. Вы ведь помните, что два арбуза в одну подмышку не влезут?



Впереди у армейцев выездная игра с «Химками» и домашняя с «Басконией», у «Фенербахче — с «Миланом» и «Маккаби».