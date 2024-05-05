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«Мы были мягкими». Карасёв прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

«Мы были мягкими». Карасёв прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
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Баскетболист «Зенита» Сергей Карасёв дал комментарий по поводу поражения в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (67:82).

«Мы были мягкими, особенно в начале третьей четверти. Вышли без должного настроя. Мы не имеем права так играть, тем более дома. Было видно, что сегодня, наверное, ЦСКА просто больше хотел победить, а это мы должны были выходить и показывать, кто хозяин и для чего мы бились и занимали второе место в регулярке», — сказал Карасёв на пресс-конференции после матча.

Самыми результативными игроками встречи стали Амат М'Бай и Ливио Жан-Шарль — по 18 очков. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Сергей Карасёв и Винс Картер — по 14 очков.

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