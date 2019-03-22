Клайберн бьёт сверху, Хиггинс приносит победу

Матч двух лучших клубов регулярного чемпионата Евролиги был ожидаем. Мимо него не смогла пройти даже семья многолетнего голкипера футбольного ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

Игорь Акинфеев с семьёй Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На разогреве и в перерыве выступала датская певица Набия. Вы точно слышали её песни, просто загуглите.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В память о бывшем президенте «Панатинаикоса» Танассисе Яннакопулосе перед игрой провели минуту молчания. Он руководил греческим клубом с 2002 по 2012 год и выиграл с ним три титула чемпиона Евролиги. Сейчас дело продолжает его семья.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нандо де Коло в этой игре был сам не свой — первые очки француз набрал под занавес второй четверти. Они же остались единственными его очками в матче.

Нандо де Коло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот Уилл Клайберн во второй четверти три подряд атаки завершал проходами и эффектными данками. После игры на вопрос о том, стоит ли делать так чаще, чтобы вообще не промахиваться, американец обещал подумать.

Уилл Клайберн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дэниел Хэкетт пропустил выездной матч с «Эфесом», но поправился и принёс «армейцам» много пользы. Особенно на своей половине паркета, защищаясь против Бобби Диксона aka Али Мохаммеда.

Бобби Диксон против Дэниела Хэкетта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Никола Калинич был лучшим в составе гостей. Димитрис Итудис иногда просто не понимал, как серб это делает. Хорошо, что наставник и форвард говорят на одном языке — коуч говорит на сербском как на родном. 13 лет работы с Обрадовичем сделали своё дело.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так вышло, что в этой игре не получили игрового времени ни Ухов, ни Антонов, Воронцевич остался вне заявки, а Кулагин — с травмой. Единственным игравшим россиянином в составе ЦСКА был Никита Курбанов, который провёл на паркете почти 23 минуты и был прекрасен в защите.

Никита Курбанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Герой матча — Кори Хиггинс. Его трёха с отклонением из угла позволила красно-синим победить лидера Евролиги. Сам американец после игры сказал, что его просто нашли в нужном месте в нужный момент.