Вы мечтали об этом. В России играют без легионеров

В мужском и женском баскетболе в последние годы ситуация примерно одинаковая: есть борьба по ходу регулярного чемпионата, лидеры иногда проигрывают, но в плей-офф всё встаёт на свои места и чемпионство уходит ЦСКА или УГМК. И это гарантированно вызывает неприязнь в баскетбольном сообществе. Не только потому что многократное чемпионство может надоесть нейтральным поклонникам вида спорта, и даже не потому, что лучшие клубы нашей страны действительно сильно оторвались от конкурентов в плане финансовой стабильности. Главной претензией болельщиков становится количество игрового времени россиян, выступающих в этих командах.

Вопрос легионеров в клубном баскетболе всегда дискуссионный. Одни будут яростно защищать жёсткие лимиты, руководствуясь интересами национальной сборной; их оппоненты найдут логичные аргументы в том, что сильнейшим не нужны искусственные ограничения, а естественная конкуренция пойдёт на пользу всем. Но в этот сложный вопрос прямо сейчас вступать нет смысла.



В четверг вечером, когда в «Мегаспорте» ЦСКА проводил матч с «Фенербахче», в Крылатском в присутствии трёх тысяч человек играли «Инвента» и МБА. Да, это женский баскетбол, о котором в нашей стране почему-то стало немодно говорить. Это четвертьфинал Премьер-лиги. И да, в составах обеих команд не было ни одного легионера. Только российские баскетболистки. Такое бывает.

Стоит сразу сказать, что обе организации выбрали этот путь осознанно. Это не про отсутствие нормального финансирования и набор игроков по принципу «неважно кто, лишь бы недорого». «Инвента», будучи формально «дочкой» курского «Динамо», сделала ставку на молодых и талантливых игроков со всей России. МБА, будучи проектом московской федерации баскетбола, и вовсе старается играть только выпускницами столичных спортивных школ.

Оба клуба также выступали в Еврокубке, где курской команде немного не хватило опыта и везения для выхода из группы. Столичный клуб, как и в прошлом году, уверенно вышел из группы, а после выбил из турнира крепкую турецкую команду «Боташ» и лишь по сумме двух матчей уступил лидеру испанского чемпионата — «Жироне».



Так значит могут же без легионеров? С этим согласна Татьяна Кочарян (Щёголева), которая в составе сборной России завоёвывала медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.

«Конечно, без легионеров играть можно, — говорит бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года. — Результаты МБА это наглядно демонстрируют.



Девчонки в прошлом году завоевали серебряные медали Кубка России, где клубы выступают только россиянками. Команде было легче, потому что перестраиваться не приходилось. Вся ответственность за результат здесь только на плечах наших девчонок. В этом году МБА борется за полуфинал и приятно смотреть на серию, в которой играют только наши девушки. Это идёт на пользу нашему баскетболу».

Курская команда уступила в серии до двух побед, проиграв второй матч в Москве 63:93. Лучшей на паркете в составе «Инвенты» однозначно была Елизавета Шабанова. 21-летняя центровая получает солидное игровое время, оправдывая его своей игрой, и вообще проводит очень мощный сезон. Это не могло остаться незамеченным, и Елизавета уже в этом сезоне была вызвана в состав национальной сборной. Более того, последние матчи плей-офф (16,5 очка + 7 подборов в среднем за игру в серии против МБА) — заявка на место в составе сборной на летнем Евробаскете.



Из состава МБА в сборную вызывается пока лишь капитан — Анна Лешковцева. Причём её путь в национальную команду вообще был крайне специфическим. Анна сначала стала настоящей звездой баскетбола 3х3, выиграв чемпионат мира и став там лучшим игроком, а уже после пришло приглашение в «большую» сборную.

«Сразу после финала хотелось сыграть ещё матч и взять реванш» Второй год подряд женская сборная России доходит до финала ЧМ в баскетболе 3х3. Там наши — одни из лучших.

Собственно, столичный МБА — главный специалист по вопросам новой олимпийской дисциплины «баскетбол 3х3». В составе играют сразу три чемпионки мира (Александра Столяр, Анастасия Логунова, Анна Лешковцева), а осенью чемпионками мира для игроков не старше 23 лет стали ещё три игрока МБА: Анна Позднякова, Вероника Варламова и Александра Андрущенко.



Полуфинальная серия – новая вершина для столичного МБА. Собственно, никто не вспомнит, когда в четвёрке сильнейших была полностью российская команда. Новый вызов для клуба, который ещё пять лет только мечтал играть в Премьер-лиге. И как тут не вспомнить, что от России в женской Евролиге участвует сразу три клуба.



Как знать, может, уже в следующем году в сильнейшем женском баскетбольном турнире Европы нашу страну будет представлять команда без легионеров?