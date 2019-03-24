Баскетбольные YouTube-блогеры. Кто они и зачем им это

Сколько баскетбольных блогеров из России вы знаете? Наверняка хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать их. У них нет миллионных просмотров, большие клубы редко зовут их сотрудничать. Но это не отменяет того, что индустрия существует, и она развивается. «Чемпионат» поговорил с тремя ютуберами, которые в своих роликах рассказывают о баскетболе.

Зачем им канал

BroSay. Вопрос даже не в том, зачем я завёл канал на YouTube, а в том, почему я завёл его так поздно. Во-первых, я люблю эту игру, а во-вторых, я в ней работаю (BroSay, он же Евгений Насонов — медиадиректор «Локомотива-Кубань». — Прим. «Чемпионат»). Ну и потом, если у меня есть прямой доступ к знаниям, к людям, даже к легендам баскетбола, к ресурсам, то почему бы не поделиться всем этим с людьми. Эта ниша на YouTube не была пустой, но она, скажем так, не была переполнена. Поэтому я тоже решил создать канал.



Посмотрел блоги коллег — TheYankow, Yes Basketball, зарубежные каналы. Некоторые из них были довольно популярными, но меня удивило, что в основном это ролики-обзоры: есть видеоряд, есть текст на любительский микрофон, есть какой-то монтаж. Но почему-то никто из них не сделал, условно говоря, говорящую голову. Это помогло бы зрителям следить за человеком. Например, тот же Янков редко бывает в кадре, хотя это могло бы помочь ему как-то больше персонализироваться. Я, конечно, понимаю, что так делать намного легче, но поэтому и решил рискнуть и завести канал. Мой блог пока не очень популярен, но я понимаю причины этого — есть основная работа, и BroSay — это такое хобби, факультатив.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BroSay.

TheYankow. Идея создать канал пришла достаточно спонтанно, на YouTube было очень много видео про футболистов, страна у нас всё-таки футбол больше развивает. Но я не нашёл контента про баскетбол и летом 2015 года решил создать канал на баскетбольную тематику. На моем канале есть видео и про футбол — одно из них собрало 3,2 млн просмотров, — но затем я решил полностью отказаться от этого, пусть даже и баскетбольные выпуски набирали в разы больше просмотров, чем баскетбольные.



Если говорить про самый первый выпуск, то он был снят в маленькой типографии метр на метр, где делали печать на футболках. У меня была подруга фотограф и друг битмейкер, к которым я обратился за помощью. Подруга снимала на камеру, друг писал звук на микрофон. Сейчас всё гораздо проще, всех людей заменяет стабилизатор и петли.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TheYankow.

Я никогда не стремился стать популярным, и то, что я достиг отметки в 250 тысяч подписчиков, это большая удача и случайность, а не закономерность. Я даже сам не понимаю, как это произошло. Возможно, из-за того, что было очень мало каналов на данную тематику, сейчас их, конечно, больше. Есть люди на баскетбольном YouTube, которые заслуживают большего количества подписчиков.

Алла Милл. Баскетболом я занималась ещё в школьные годы. Мы играли за школу, занимали призовые места. Нередко и первые места! Изначально о создании канала даже не думала. Первый, так скажем, толчок был от Лёши Янкова. Он предложил мне стать ведущей на его канале, но как-то аудитория меня не совсем хотела принимать. Я думаю, это было ожидаемо по определённым причинам.



Мы с ребятами посидели, подумали и решили, что мне нужен собственный YouTube-канал. Для чего? Конечно же, я люблю баскетбол, и почему бы не говорить о нём, не нести его в массы, так сказать.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Аллы Милл.

Откуда они берут идеи

TheYankow. На моём канале выходят видео разных тематик. Очень сложно придумать темы, которых не было на западном YouTube, потому что с ними очень сложно конкурировать. Что я могу знать об игроке НБА по сравнению с парнем, который родился в одном городе, например, с Джеральдом Уоллесом? Поэтому, если я делаю ролик с интересными фактами про какого-то игрока, то приходится перелопачивать очень много зарубежных статей, а иногда даже и книг. Беру оттуда всё самое интересное и рассказываю подписчикам.



Если тема касается каких-то топов «пасы не глядя», «тройные аллей-упы» и т.д., то здесь очень сложно сделать видео, чтобы тебя не обвинили в плагиате. Поэтому нужно делать так, чтобы был какой-то уникальный случай, которого не было в других обзорах. Если даже берёшь тему, на которую уже есть зарубежное видео, всё равно стараешься сделать лучше.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TheYankow.

Алла Милл. Темы для роликов приходят чаще всего спонтанно. Сидишь и думаешь, например, над следующим выпуском — и оп! Говоришь оператору: «А давай снимем мои трикшоты, дадим задания аудитории, посмотрим, что из этого получится». А потом просто идём и снимаем!

BroSay. Изначально, когда создавал канал, я изучил тему баскетбольного блогерства и понял, что популярны обучающие темы. На платформе очень много уроков, и их смотрят. 99% этих уроков в YouTube сделаны «на коленке», но это тот случай, когда обёртка ничего не решает, а важна сама суть. Много детей, подростков, взрослых пытаются играть в баскетбол, по идти к тренеру им не хочется, и поэтому они лезут в интернет и смотрят, как правильно ставить бросок, как делать дриблинг и т.д. Тогда я понял, что часть роликов должна быть обучающей. У меня на канале есть, например, пять «фишек» центрового, где мы с Фрэнком Элегаром показываем минимальную базу, которую нужно иметь игроку, планирующему играть в передней линии, под кольцом.



Некоторые идеи подкидывают сами пользовали, и тогда я думаю, могу ли я это снять. Есть ещё и те вопросы, которые мы, как работающие в баскетболе люди, видим без ответа — и тогда мы пытаемся ответить на них. Добавим сюда какие-то ситуативные вещи, когда я, например, был в Доминикане и пошёл там на баскетбол, или на Матче звёзд, когда было интересно отработать инфоповод.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BroSay.

На кого они равняются

BroSay. Нет такого, чтобы я брал что-то эдакое от западных баскетбольных блогеров. На самом деле, достаточно смотреть в целом на всю блогосферу — и отечественную, и западную. Сейчас они более-менее выровнялись, потому что был период, наверное, 2012-2014 годы, когда блогеры из США были впереди. Но наши быстро всё подхватывают. Российские блогеры сами предлагают много крутых форматов, самобытных. Я смотрю многих российских блогеров, и не только баскетбольных.



Думаю, что для того, чтобы понимать, что происходит, достаточно держать руку на пульсе российской блогосферы. Западные каналы тоже полезно посматривать, но не скажу, что там можно что-то почерпнуть такое, что нельзя увидеть у нас.



Алла Милл. Ну чтобы прям равняться на кого-то — такого нет. Но есть каналы, которые мне нравятся.



Например, нравится то, что делает Лёша Янков, у него будет бомбический контент. Он очень тонко и интересно подмечает какие-то моменты в своих выпусках, у него большая и любящая аудитория, это не может не восхищать. К этому и я стремлюсь. Хотя моя аудитория тоже очень любит меня и поддерживает!



Плюс, мощный канал «Взял мяч» — Дима [Матеранский] и Игорь [Знаменский] крутые профессиональные ребята. Smoove тоже хороший парень, мастер своего дела.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Аллы Милл.

Как они планируют развиваться

TheYankow. Я хочу полностью поменять контент, сделать его живым и более интересным. То, чем я занимался два года — нарезка моментов под музыку, — полная фигня. Сейчас моей аудитории нужно что-то серьёзнее, увлекательней и занятнее. Есть очень много идей, которые нужно реализовать, вы узнаете о них на моём канале, когда ролики будут выходить. Не хочу стагнировать, хочу менять ролики в лучшую сторону.



Свою первую рекламу я продал за 700 рублей, это были тактические доски для тренеров. Плюс, ребята мне пообещали именную доску, правда, она до сих про не пришла (смеётся). Так же сотрудничал очень долго с Combasket, очень рад, что ребята развиваются бешеными темпами, надеюсь, они впишутся в гонку мировых брендов.

Сейчас интеграция стоит в 20 раз больше, но с каждым рекламодателем обсуждаем стоимость индивидуально, цена меняется не только в большую сторону.



BroSay. Пока буду развивать канал, что называется, малой кровью, потому что работы становится всё больше и больше. Сейчас нужно сконцентрироваться на развитии баскетбола не через блогерство, а через какие-то другие вещи — мы стараемся делать это в «Локомотиве». Но у меня есть идеи и темы для роликов, которые могут реально выстрелить.



То, что я делаю сейчас, интересно только баскетбольной тусовке, но я хочу сделать что-то настолько крутое, чтобы было интересно вообще всем. Например, у блогера Бабешкина, у которого на канале только одна тема — прыжки в воду, какое-то космическое количество подписчиков и просмотров. Хотя в кадре нет ничего нового, только разные вариации прыжков в воду. Но за этим интересно смотреть! В этом есть какая-то безуминка. У меня тоже есть идеи таких роликов, просто они трудоёмкие — по съёмке, по продюсированию. Надеюсь, что удастся выкроить время и заняться этим, потому что идеи там просто грандиозные. Будет очень обидно, если я не смогу их воплотить.