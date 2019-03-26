Супертяжи. Толстяки, которые играли в НБА

Кто-то следит за своим рационом, а кто-то в это время следит за количеством пончиков. Так что у вас ещё не всё потеряно!

НБА — лига, где играют настоящие машины. Люди платят большие деньги за билеты и платные трансляции, чтобы посмотреть на атлетов, выходящих на паркет. Звёзды лиги тратят так много времени и средств на тренажёрный зал и личных поваров, что, когда об этом узнаёт общественность, это становится настоящей информационной бомбой.

Леброн ежегодно тратит около полутора миллионов долларов на содержание своей команды поваров и тренеров, которые сопровождают его повсюду. Именно это позволяет Королю находиться в такой фантастической форме вот уже 16-й сезон. И в своём фанатичном стремлении продлить карьеру он далеко не одинок. Например, бывший партнёр по «Кливленду» Кевин Лав тоже имеет личного повара.



Нагрузки, выпадающие на игроков по ходу сезона, просто космические. Неподготовленных туда попросту не берут, а те, кто готовился недостаточно хорошо, вынуждены подолгу восстанавливаться от различных повреждений. Поэтому летнее время игроки обычно используют для подготовки тела к бешеному ритму регулярки и плей-офф.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

Но, как и во всех правилах, бывают и исключения. Если на одной стороне одной медали мы видим Леброна и каждую его мышцу, то на другой будет кто-то из нижеприведённого списка.

Глен Дэвис Фото: Al Bello/BIG3/Getty Images

Рост: 208 см. Вес: 131 кг



Глен Дэвис не зря получил своё прозвище. Большой Малыш с первых же дней появления в лиге привлекал внимание именно своими формами. Было заметно, что сладости он любит гораздо больше кардиотренировок. Но его баскетбольный талант был заметен, в этом надо отдать должное Дэвису. Несмотря на значительное количество лишнего веса (а всего в нём было около 130 кг), он провёл восемь сезонов в НБА, завоевав с «Бостоном» чемпионский перстень.

К слову, многие фанаты (а были и такие) игрока защищали любимца и его формы, обосновывая это тем, что с меньшей массой ему было бы крайне затруднительно защищаться против высокорослых центровых. Что ж, даже такая теория имеет право на существование.

Шакил О’Нил

Шакил О'Нил Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Рост: 215 см. Вес: 163 кг



Надо сразу сказать, что Шак не всегда был очень большим. Он приходил в лигу худеньким парнем, который высоко прыгал и был крайне атлетичным. После переезда в Лос-Анджелес тело потенциально одного из самых доминирующих центровых в истории лиги начало трансформацию. Вместе с общественным рос и обычный вес центрового, которого всё ещё было крайне сложно остановить.



Чемпионские титулы и очень серьёзный конфликт с Коби Брайантом заставили Дизеля покинуть «Лейкерс». Странствуя по командам, Шак совсем забросил работу над телом и сосредоточился на шоу. Это не могло не отразиться на весе. К концу карьеры на него было совсем печально смотреть, а весил он уже примерно 163 килограмма.

Брайан Скалабрини

Брайан Скалабрини Фото: Ron Jenkins/BIG3/Getty Images

Рост: 205 см. Вес: 113 кг



Он не зря получил прозвище Белая Мамба. Над ним всегда потешались болельщики. Во многом из-за того даже в лучшие свои годы он казался только что вернувшимся из длительного отпуска. Его вес не был каким-то запредельным. К примеру, Леброн Джеймс весит примерно столько же примерно при таком же росте. Но вы же не поверите этому, если они будут стоять рядом?

Борис Диао Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Рост: 203 см. Вес: 127 кг



Француз совсем недавно завершил карьеру. Ещё летом российские болельщики могли видеть его игру живьём, когда баскетболист выходил на паркет краснодарского «Баскет-холла» в составе сборной Франции. В свои лучшие годы Диао весил 113-115 кг, а к концу карьеры преодолел планку в 130. Это не могло не сказаться на скорости передвижения, но стало для него дополнительной аргументацией в борьбе за позицию в «краске».

Шон Кемп

Шон Кемп Фото: Brian Bahr /Allsport

Рост: 208 см. Вес: 136 кг



Все, кто хоть чуть-чуть погружён в мир НБА, знают имя Шона Кемпа. Это тот человек, атлетизм которого выходил далеко за рамки баскетбольных площадок. Он провёл большую часть своей карьеры в «Суперсоникс» и забивал сверху через всё, что попадалось ему на пути.



Но к концу карьеры от былого атлетизма ничего не осталось. В начале нулевых он подписал контракт с «Орландо», и многие болельщики клуба просто не узнали звёздного игрока. Его вес в «прайме» составлял чуть меньше 110 кг, а к концу карьеры он весил невероятные 136 килограммов. О полётах к верхнему краю щита, конечно, уже никто не думал.