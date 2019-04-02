Без Мозгова, но с Тиммой. «Химки» обыграли «Локо»

Свой приезд на Кубань «Химки» анонсировали подписанием Тимофея Мозгова. Шутка в соцсетях зашла на «ура» и привлекла дополнительное внимание к матчу против «Локомотива-Кубань»: есть слух, что некий фотограф в Краснодаре приехал в «Баскет-Холл» снимать персонально Мозгова для какого-то агентства.

«Локомотив-Кубань» на «возвращение» не повёлся и лишним легионером сделал Апича. Но ненужным серб себя точно не ощущал. Новый тренер «Локо» Боб Доневалд-младший контрастно отличается от всех своих предшественников. На арену он заходит без задумчивости, обнимается с резервистами и начинает игру сидя на стуле.

Но, несмотря на весь задор от тренера, игра для краснодарцев началась на грустной ноте. Дима Хвостов неудачно приземлился после прохода и сразу же попросил замену. Покинуть площадку ему помогали два доктора.

Есть слух, что некий фотограф в Краснодаре приехал в «Баскет-Холл» снимать персонально Мозгова для какого-то агентства.

На каком-то этапе потерю основного разыгрывающего решил выход Рэндла. Новичок «Локо» на первый взгляд воплощал в себе одном «золотое» поколение краснодарцев: жвачка Дрэйпера, невозмутимость Рэндольфа и эффективность Дилэйни — семь очков в трёх первых попытках. Но не встречайте игрока по трём броскам. Впечатление может оказаться обманчивым.

У «Химок» привычно солировал Швед. Первым его оппонентом стал Фалль, но француз серьезно уступал в скорости. А кто в Европе, собственно, не уступает Алексею? Но Доневалд логично сменил Мустафу на более подвижного Маклина. Получилось чуть лучше. Шведа сопровождали до самой лицевой в проходах и вынуждали сбрасывать на дугу, оттуда его партнёры стабильно мазали — ноль ассистов Алексея в первой десятиминутке, 3/10 у «Химок» с дальней.

Недостаток дальних попаданий у «Химок» во второй четверти слихвой компенсировал Тимма. Три «трёшки» финна вывели «Химки» вперёд впервые после стартовых очков. «Локомотив» среагировал тайм-аутом и мощным данком Джауна Джонсона. Получилось очень убедительно.

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Добавил движения и энергии выход Ивлева. Центровой «Локо» собрал за четыре минуты пять очков, но по неведанным причинам на паркете больше не появлялся.

Погоня за «Химками» продолжалась до последней минуты четверти, пока Райт не ввалил свою первую трёху в матче. Мимо судей он пробегал, показывая всем видом: «Вот что я могу в чистых бросках». За прошедшие пять минут судьи дважды не поверили падениям Доррела на дуге.

Преимущество перед перерывом все же осталось за гостями: Маркович забил со средней и оставил химчан в лидерах — 42:43.

Вторую половину хозяева начали нервно, много мазали, упускали возможности при атаке второго шанса. «Химки» воспользовались этим моментально и ускакали на «-9» — самое крупное преимущество по ходу игры.

Рэндл в полной мере не мог заменить выбывшего Хвостова, от чего вся схема краснодарцев начала «уплывать». Джером — далеко не чистый разыгрывающий. Тренерский штаб ставит перед ним задачу в ротации хватать мяч и бежать в проходы, бросать по кольцу. Но никак не руководить построениями команды.

Новичок хоть и приносил важные очки для поддержания баланса в счёте, но его шесть потерь из 20 командных обнулили все его старания.

В этот самый момент у «Локо» включился Кулагин — забил с дальней, отдал, заткнул сирену на исходе четверти. После перерыва всё в том же ключе.

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Как только Диме дали отдохнуть, «Химки» моментально расправили крылья. Качественных защит стало больше, лидерство упрочилось — 66:73.

Удивлены, что в тексте мало Шведа? Но его и в игре было не так много. Алексей не попал ни одной дальней попытки и три четверти провел с девятью очками (семь с линии штрафных). После большого перерыва качественно выросло количества передач (шесть), но в остальном по шкале Шведа это была игра на шесть Шведов из десяти.

В этот вечер в «Баскет-холле» был другой решала — Дима Кулагин. За две с половиной минуты до финальной сирены Дима принес команде 16 очков, эффектно забил сверху и оставался лучшим ассистентом команды.

Но «Химки» уверенно шли своим курсом. Швед в очередной раз встал на линию (точно), а Томас улетел за аллей-упом от Марковича.

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Снова отставание в два броска у «Локо» и снова невероятный Кулагин. Перехват Димы, отрыв и легкие два очка в проходе — 81:82.

Но стать звездой вечера защитнику не дали. Краснодарцы сдержали Шведа в проходе, но не смогли зацепиться за свободный мяч после отскока от щита. Расторопный Микки забил с фолом, а после промаха со штрафной «Локо» умудрился отдать подбор. Финальная потеря Рэндла при вводе из-за чужой лицевой в сторону своего кольца уже не имела ничего общего с потерей интриги.

«Локомотив-Кубань» потерял преимущество личных встреч с «Химками». Борьба за место, которое позволит как можно дольше не встречаться с ЦСКА в плей-офф, теперь разгорится ещё жарче.