Защитник «Бостона» стал автором уникальной статистики в истории плей-офф НБА

Игрок «Бостон Селтикс» Деррик Уайт помог своей команде выйти в следующий раунд благодаря победе в пятом матче серии с «Майами Хит» со счётом 118:84. Уайт стал первым игроком в истории, кому удалось провести отдельную серию с показателями выше 20 очков в среднем за игру, с точностью двухочковых выше 70%, точностью трёхочковых выше 40% и точностью штрафных выше 90%.

В регулярном сезоне Деррик в среднем набирал 15,2 очка, делал 4,2 подбора и 5,2 ассиста. 29-летний американский защитник проводит свой третий сезон в составе «кельтов».

Во втором раунде плей-офф «Селтикс» встретятся с победителем противостояния между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Лидирует в этой серии «Орландо» со счётом 3-2.