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Винс Хантер признан лучшим защищающимся игроком сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ

Винс Хантер признан лучшим защищающимся игроком сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ
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Центровой «Зенита» Винс Хантер признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

29-летний американец провёл в регулярном чемпионате 36 игр, набирая в среднем 13,0 очка (62,7% с игры и 70,4% штрафных), делая 5,9 подбора, 1,6 перехвата, и 0,7 блокшота при средней эффективности 17,9 балла.

По среднему показателю перехватов за игру Винс Хантер занимает шестое место в регулярке Единой лиги. По среднему коэффициенту полезности в сезоне Хантер занял третью строчку среди центровых Лиги.

Сегодня «Зенит» Винса Хантера играет решающий пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф с «Уралмашем». Победитель этого матча в полуфинальной серии до четырёх побед продолжит борьбу за победу в турнире.

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