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«Молодой Майкл Джордан». Майк Конли высказался об Энтони Эдвардсе

«Молодой Майкл Джордан». Майк Конли высказался об Энтони Эдвардсе
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Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить его партнёра по команде Энтони Эдвардса.

«Ой, ну вы и сами это сравнение постоянно используете. Конечно же, молодого Майкла Джордана! Эдвардс невероятен. Самая впечатляющая вещь в нём — это ментальность. У меня никогда не было такого одноклубника, который бы настолько сильно в себя верил, как Энтони. Он считает себя лучшим баскетболистом в истории. Ты не можешь с ним спорить!

Также меня впечатляет то, как он борется в защите. Далеко не все могут иметь такое серьёзное влияние на игру на обеих сторонах площадки. Я рад быть его партнёром по команде! Я даже учусь некоторым вещам от него», — заявил Конли в эфире шоу NBA on TNT.

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