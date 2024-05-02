Инсайдер The Athletic рассказал, когда «Лейкерс» планируют уволить Дарвина Хэма

Авторитетный инсайдер The Athletic Йован Буха поделился планами «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу увольнения главного тренера команды Дарвина Хэма.

«Последнее, что я слышал, так это то, что в «Лейкерс» до сих пор есть стремление к тому, чтобы уволить Дарвина Хэма. Скорее всего, это произойдёт до конца недели, а может быть, уже завтра. Сразу после объявления начнётся усиленная работа по поиску нового тренера. Я уже начал слышать некоторые имена от разных людей», — рассказал на подкасте The Athletic.

Дарвин Хэм работает в «Лейкерс» с лета 2022 года. В прошлом сезоне наставнику удалось довести свою команду до финала Западной конференции. В текущем же розыгрыше «озёрники» остановились в первом раунде.

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