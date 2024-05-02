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«О Боже! Это безумие!» Леброн отреагировал на эпизод с Ирвингом и Харденом

«О Боже! Это безумие!» Леброн отреагировал на эпизод с Ирвингом и Харденом
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал эпизод, случившийся в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс».

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В третьей четверти разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг обокрал разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена на своей половине площадки, после чего совершил проход под кольцо соперников и набрал два очка с фолом. Штрафной бросок Кайри также реализовал.

«О Боже, Кайри! Это безумие!» — написал на своей странице в социальных сетях Леброн. Напомним, «Даллас» победил со счётом 123:93 и повёл в серии — 3-2.

Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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