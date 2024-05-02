«Вам пора в отпуск». Компания из Лос-Анджелеса обратилась к «Далласу» через билборд

Компания Skyscanner, занимающаяся организацией туристических поездок, купила рекламное место на билборде с обращением к «Даллас Маверикс». На экране было написано следующее сообщение: «Даллас» в Канкун».

Билборд висел на арене «Крипто.ком», на которой играет «Лос-Анджелес Клипперс». Канкун — известный мексиканский курорт. Этот топоним используют, обсуждая вылет команды из плей-офф.

Фото: ESPN

«Клипперс» пришлось опубликовать заявление, в котором организация заявила, что не имеет отношение к этой рекламе.

«Билборд не принадлежит и не запланирован «Клипперс». Мы с величайшим уважением относимся к нашим оппонентам и никоим образом не поддерживаем это послание», — сообщает пресс-служба «Клипперс».

Сообщение можно было заметить за день до пятой игры серии «Маверикс» с «Клипперс». Сегодня, 2 мая, «Даллас» смог вырваться вперёд в противостоянии (3-2), переиграв калифорнийскую команду со счётом 123:98.