Предположительно стало известно, кого хочет видеть Леброн на посту тренера «Лейкерс»

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, вероятно, хочет видеть на посту главного тренера «Лейкерс» Тайрона Лю, согласно информации одного из руководителей Восточной конференции.

«Если бы решения принимал Леброн, то он хотел бы видеть Тая Лю. Это его человек. Леброн выделяет Тая из всех, с кем ему приходилось работать. Сейчас Леброн в том положении, когда у него есть рынок свободных агентов. Поэтому, возможно, ему удастся заставить команду нанять своего человека, если Тая уволят.

У Джеймса репутация парня, который может навязывать решения, манипулировать, но это преувеличено. Любой, кто с ним работал, расскажет, что с этим парнем легко работать. У него есть своё мнение, он сообщит вам об этом. Было бы безумием не спросить его мнение. Если Тайрон Лю окажется доступен, то я буду очень удивлён, если Леброн не заставит «Лейкерс» нанять его», – приводит слова одного из руководителей Восточной конференции портал Heavy.