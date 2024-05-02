Капитан «Олимпиакоса» Папаниколау возвращается в состав перед 4-й игрой серии плей-офф

«Олимпиакос» получает усиление перед четвертой игрой в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Барселоны»: капитан греческой команды Костас Папаниколау выздоровел после гриппа. Об этом сообщает издание BasketNews.

33-летний Папаниколау в регулярном сезоне Евролиги-2023/2024 набирал в среднем 7,4 очка, 3,6 подбора и 2,9 передачи за игру. Костас не принимал участия ни в одном матче плей-офф этого сезона.

Кроме того, главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас исключил из состава на предстоящий матч Игнаса Браздейкиса, Михалиса Лунциса, Люка Сикму и Георгиоса Танулиса.

«Олимпиакосу» необходимо одержать победу, иначе сезон для них будет завершен. «Красные» уступают в серии «Барсе» со счетом 1–2. Четвертая игра состоится на стадионе «Мир и дружба» в четверг, начало в 19:45 мск.

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