Грайнер рассказала об ужасных мыслях, преследовавших её в российской тюрьме

Баскетболистка Бриттни Грайнер ответила на вопрос журналистки о том, думала ли она о самоубийстве в российской тюрьме.

«Да, я просто чувствовала, что не смогу справиться со всем ужасом, что мне предстоит», — заявила Грайнер в интервью ABC.

Бриттни была заключена под стражу в феврале 2022 года за транспортировку запрещённых веществ. На свободу баскетболистка вышла в рамках обмена заключёнными между Россией и США, который состоялся в декабре 2022 года.

После освобождения американка вернулась в женскую НБА, став играть за свою бывшую команду «Финикс Меркури». Бриттни добилась попадания на очередной Матч всех звёзд, но команда из Аризоны не смогла пробиться в плей-офф. Новый сезон начнётся в мае и продлится до сентября.