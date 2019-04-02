Джентльменский набор. УНИКС рвётся к победе в регулярке

Лучшие фото с матча, в котором Антон Понкрашов забил важнейший «фонарь» от щита, а после сирены организовал командные забеги на паркет.

Первый день апреля традиционно считается одним из самых несерьёзных в году. Но когда в гости к ЦСКА приезжает обидчик из Казани, время напомнить себе и остальным, кто является действующим чемпионом турнира.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Евгений Колесников выходит в старте УНИКСа уже давно, и зрители к этому привыкли. Персональная и отличная защита от россиянина тоже не является новостью. Но вот за его атакующие подвиги всегда приятно. В Москву из-за травм не прилетели Хенри и Макколлум, а потому гостям жизненно необходимо были очки.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Самым результативным игроком в составе обеих команд стал Нандо де Коло. Француз набрал 20 очков, но в концовке был менее заметен. Функции лидера на себя взял другой защитник красно-синих — Серхио Родригес.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Собственно, Родригес и перевернул матч своими сумасшедшими дальними выстрелами через руки в свойственной ему реактивной манере. Казалось, что ЦСКА опять спасётся. Точно так же, как он это делал совсем недавно в Саратове, отыгравшись с «-18» по ходу четвёртой четверти.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Икс-фактор УНИКСа в последнем месяце — Костас Каймакоглу. Грек недавно отметил свой 36-й день рождения, но с годами не утратил баскетбольных навыков и игрового интеллекта. Кто-то скажет, что его шесть очков не такой уж и большое достижение, но каждое из этих очков было набрано в самый нужный для команды момент.

Фото : Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Джамар Смит был традиционно великолепен. А как ещё сказать про человека, набравшего 15 очков и сделавшего всего четыре броска с игры? Три дальних попадания их четырёх и шесть из восьми штрафных.

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Всегда спокойный и молчаливый Димитрис Прифтис – с виду полная противоположность главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису. Видимо, казанский грек нашёл слабые места своего столичного соотечественника. Потому как ни одна команда не побеждала красно-синих дважды даже в Евролиге.

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Антон Понкрашов — главный «злодей» для ЦСКА. За минуту до конца матча, когда хозяева переходили в фазу тактических фолов и пытались догнать соперника, капитан зелёных на последних секундах владения выпустил трёху через мощнейшее сопротивление Хиггинса. И попал!



В последней атаке при «+10» он также находился под давлением всё того же Хиггинса и решился атаковать, что не понравилось абсолютно каждому игроку ЦСКА. О чём Понкрашову было высказано на разных языках и интонациях.

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Болельщики УНИКСа должны кричать от радости. Их команда не только дважды грохнула ЦСКА, но и теперь имеет все шансы занять первое место по итогам регулярного чемпионата. Осталось пять матчей.