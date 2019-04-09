Суперлиги достойны внимания. Там жив баскетбол

А ещё есть харасмент, трансферы и соцсети.

280 символов Головина

В первой Суперлиге играет главный Twitter российского баскетбола. Он же «Русский плеймейкер». Он же защитник БК «Самара» Дмитрий Головин. Это первая причина, по которой стоит следить за второй по значимости лигой страны.

Его аккаунт пестрит баскетбольной аналитикой и экспертным мнением по любой теме.

А ещё —личными историями успеха.

Этому можно смело посвятить отдельный текст с комментариями автора, но пока мы просто оставим здесь активную ссылку на аккаунт. Наслаждайтесь. И ждите…

Трансферы во «ВКонтакте»

Конечно, можно заморочиться и создать в клубе систему скаутинга для поиска кандидатов в команду. Но пока мы живём в 2019 году, БК «Университет Югра» — в 2219. Ребята из Сургута решили просто дать объявление в социальных сетях.

Удобно. Вся молодёжь сейчас в интернете. Указываешь нужные параметры, кандидаты сами тебя найдут. Однако с момента публикации поста объявлений о подписании новичков на официальном сайте не было.

Разбитый щит

Скучали по временам великого Шака, крушившего щиты и кольца в НБА? Теперь за подобными шоу можно наблюдать в отечественной Суперлиге. Центровой БК «Иркут» Никита Зверев во время разминки забил сверху и вырвал «с мясом» кольцо. Непонятно, последние ли деньги иркутской команды ушли на ремонт конструкции, но через два месяца клуб снялся с турнира из-за финансовых проблем.

Это видео можно посмотреть в Instagram РФБ.

Шакил после окончания карьеры построил дерево из 19 оторванных им колец. У Никиты пока хватает только на маленький кустик, но какие его годы?

Пощупал или подвинул?

Капитан баскетбольного клуба «Уфимец» из второй Суперлиги Артём Исаков попал в самую абсурдную историю сезона — потрогал чирлидершу за попу. Девушка обвинила игрока в харассменте и пожаловалась в клуб. Дело дошло до РФБ, которая выписала клубу штраф (предположительно 6 тысяч рублей) за неспортивное поведение игрока.

Заявление «Уфимца» о том, что Исаков собирался «прокричать победоносное «Уфимец!» в центральном круге, а девушка мешала ему пройти, придаёт истории еще больше великолепия.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале mkset.

Говорят, что если посмотреть видео 75 раз, то можно увидеть, как Исаков действительно подвинул девушку.

Слишком хорош

Перед началом сезона-2018/19 Глеба Бейгельзимера уволили из команды «Чебоксарские ястребы» за слишком хорошую игру (кавычки отсутствуют). Глеб рассказал в своём Instagram, что тренер предложил найти ему новый клуб, так как его способности были выше уровня команды.

Команду по способностям Глеб в итоге нашёл. Он был заявлен за «Тамбов», но в феврале 2019 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь экс-игрок занимается раскруткой аккаунтов в Instagram. Надеемся, что на новом месте у Глеба всё хорошо и с ним не рвут договоры за каждую новую сотню подписчиков.

Фарм-команды и интрига

С недавних пор обе Суперлиги стали интересны грандам российского баскетбола. ЦСКА, «Химки», «Зенит» и «Локо» уже разглядели в этих лигах мост между молодёжным баскетболом и матчами против больших мастеров. Теперь там «варятся» выпускники Единой молодежной лиги ВТБ в охоте за контрактами в основной команде. А кто-то пробивается отсюда на паркеты Евролиги!

Но это не значит, что Суперлига-1 превращается в ясли. Это кровавое месиво за место под солнцем для тех, кто с баскетболом расставаться не готов. Здесь на плей-офф претендуют 13 команд, а прошлогодний чемпион не попадает даже в Топ-8 по итогам регулярки. Здесь согласны выступать легионеры и продолжают карьеру игроки Единой лиги. Здесь действительно ценят Кубок России и бьются за него с командами из лиги выше.

Если абстрагироваться от увиденных ранее матчей Евролиги и всевозможных дерби в Единой лиге ВТБ, то здесь всерьёз можно наслаждаться суровым русским баскетболом. Даже если его показывают всего с одной камеры на трибуне.

Сейчас в Суперлиге-1 пора полуфиналов. Уделите им внимание. Не зря же команды серьёзно готовились.