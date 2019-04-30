Выйти из сумрака. Кто фаворит в споре за место в Евролиге?

УНИКС, «Химки» или «Локомотив-Кубань». У кого больше шансов на то, чтобы играть в сильнейшем турнире Европы в следующем году?

Плей-офф Единой лиги ВТБ второй год подряд меняет формат. Лига ищет наилучшее решение, исходя из реалий. Но если прошлый год и «Финал четырёх» был обоснован чемпионатом мира по футболу, то нынешняя «гибкая» сетка плей-офф обусловлен желанием пресечь попытки танкинга, о котором так подробно в мае прошлого года в Кремле говорил почётный президент лиги Сергей Иванов.

Вкратце, если кто-то забыл. Сергей Борисович, как показалось, намекал на то, что «Химки» выбирали себе наилучшее место в плей-офф, уходя подальше от ЦСКА в сетке. Подмосковный клуб в итоге встретился с армейцами только в финальном матче, что позволило ему получить заветную путёвку в Евролигу. Собственно, борьба за эту самую путёвку развернётся и в этом году. Вот только после первого раунда, пары полуфиналистов будут расставлены соответственно занятым в регулярном чемпионате местам. Команда, занявшая более низкое место, в любом случае встретится с «номером один».

Надо сказать, что абсолютно все участники плей-офф прошли сезон неровно. Даже армейцы, приучившие к тому, что проигрывают по очень большим праздникам. Тяжёлый график с многочисленными разъездами в Евролиге и Единой лиге ВТБ даёт о себе знать даже в столь укомплектованном клубе. Чего уж говорить о других. И всё-таки. От кого стоит ждать мощного финиша в матчах на вылет? Возьмём для рассмотрения три команды: «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Химки».

УНИКС

Казанская команда могла и должна была выиграть регулярный чемпионат, справедливо отодвинув ЦСКА на второе место. «Зелёные» дважды победили действующего чемпиона, причём в Москве казанцы играли без своих лидеров. Отдельных слов заслуживает тренерская работа Димитриса Прифтиса. Греческий специалист не бросается словами на ветер, предпочитая фокусироваться на работе, а не на интервью. Его «фишка» — организация. В защите в первую очередь, в нападении во вторую. УНИКС силён командой. Джамар Смит может решить эпизод. Пиеррия Хенри может набирать больше всех. Эрик Макколкум вполне является европейской копией своего звёздного брата, выступающего за «Портленд». Евгений Колесников в схемах Прифтиса получил много игрового времени, а Антон Понкрашов — это творец Антон Понкрашов всегда.

Но в концовке что-то в схемах Прифтиса пошло не так. Поражение от «Пармы» (пермский клуб потерял какие-либо шансы на плей-офф задолго до этого матча) дома и невнятная игра с «Автодором» на выезде говорят о том, что к матчам на выбывание казанцы подходят не в лучшей форме. А ведь впереди уже не будет таких команд как «Парма» и «Автодор». Каждый соперник будет и опаснее, и мотивированнее.

«Локомотив-Кубань»

Краснодар нешуточно лихорадит. Команда три года назад вкусила громкого успеха в Евролиге и в дебютном сезоне добралась до берлинского «Финала четырёх», где уступила в упорной борьбе будущему чемпиону — ЦСКА. Прошло три сезона. И кажется, что Евролига не стала ближе.

По ходу сезона «Локо» сменил двух тренеров. Последний пришёл в команду в середине марта. Отпустил некоторых американских игроков домой и потерял до конца сезона основного разыгрывающего. Прямо сейчас железнодорожникам стоит думать о «Зените», который таки забрался на пятую строчку и будет их соперником в первом раунде.

«Химки»

В стане жёлто-синих относительное спокойствие. Конечно, баскетбольный шторм сильно потрепал и их по ходу сезона. Кризисному менеджеру Римасу Куртинайтису удалось выровнять ситуацию, сложившуюся в последние месяцы работы Георгиоса Барцокаса. Литовский специалист дождался возвращения Алексея Шведа, который пропустил три с половиной месяца из-за перелома мизинца. А самое главное, клуб очень здорово и вовремя нашёл замену травмированному Энтони Гиллу, выбывшему до конца сезона. Янис Тимма — вторая звезда «Химок». Он не попал в схемы Дэвида Блатта и голоден до баскетбола. Он знает лигу ВТБ и был её звездой, побеждая на конкурсе по броскам сверху на матче звёзд в Сочи. Тимма — это икс-фактор жёлто-синих в плей-офф.

Благодаря осечкам соперников и собственной стабильности «Химки» смогли выправить ситуацию и подняться на третье место в регулярном чемпионате. А это значит, что они снова избегут встречи с ЦСКА до финала. И, если всё пойдет по сценарию «побеждает тот, кто выше в турнирной таблице», то в полуфинале нас может ждать встреча за место в Евролиге, где сойдутся УНИКС и «Химки». На данный момент, кажется, что даже без преимущества своей площадки, подмосковный клуб является фаворитом противостояния. Но как оно будет через месяц?