«Зенит» повёл в серии с «Локо». Второй матч уже послезавтра

Об успешности или безуспешности сезона принято говорить по его результатам. В этом плане стычка «Локомотива» и «Зенита» — не только украшение плей-офф, но и возможность решить, какая из команд баскетбольный год точно не сможет занести себе в актив.

И те, и другие с октября прошли огонь, воду и целую россыпь испытаний. И одни, и вторые не смогли обойтись без потерь, в том числе и тренерских. Оба клуба метят в Евролигу, оба имеют для этого всё и оба пока не оправдывают ожиданий. Очная серия — настоящий подарок для любителей найти побольше сюжетных линий.

Но, пожалуй, главный сюжет — это противостояние тренеров. Боб Доневалд работает в Краснодаре с середины марта, и, хотя период в полтора месяца не самый показательный (а пара поражений на финише регулярного чемпионата и вовсе делают Доневалда худшим по проценту побед), результаты буквально бросаются в глаза: игроки «Локо» стали брать на 3,5 подбора больше и раздавать результативные передачи на 5,9 раза чаще, чем при Обрадовиче/Йовановиче. Это большой успех для столь непродолжительной работы. Но и Плаза — признанный специалист по матчам на вылет — с «Уникахой» не раз щёлкал команды, которые вроде бы были фаворитами и имели преимущество своего паркета. Так что дуэль наставников обещала выйти в этой серии на первый план.

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Другая заметная дуэль — в «краске», где питерцев последние полгода властвует Джален Рэйнольдс. Центровой «Зенита» так хорош, что его всерьёз рассматривают в качестве претендента на звание MVP регулярки Единой лиги. «Локомотив» может противопоставить звезде соперника 218-сантиметрового гиганта Мустафу Фалля. С ним-то у гостей и возникли сложности в дебюте встречи, пока Рэйнольдс сидел на скамейке. Активность Фалля, который либо продавливал, либо стягивал на себя соперников и сбрасывал на дугу, позволила краснодарцам обзавестись первым незначительным преимуществом. Правда, затем вышел Рэйнольдс, а Фалль пошёл отдыхать — и «Зенит» тут же рванул 8-0 и сравнял счёт.

В первой половине два центровых так друг против друга и не поиграли — на площадке был кто-то один. И оба доставляли соперникам проблемы — даже если не брали подборы и не попадали, то, по крайней мере, собирали на себе несколько защитников, освобождая партнёров на трёхочковой линии. При этом ни одни, ни вторые не могли оторваться друг от друга — игра была закрытой, как и подобает матчам, каждая ошибка в которых может стоить серии.

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Впервые оторваться на несколько удачных владений получилось у сине-бело-голубых — Филип Скрабб дважды попал издали и сделал «+7». Доневалд попросил тайм-аут, и после перерыва Кулагину пришлось несколько раз сорвать аплодисменты, чтобы выровнять соотношение сил. С трудом и большим количеством ошибок, но «Локо» всё же дошёл до последней четверти, уступая всего лишь три очка. Плюсом краснодарцам шли четыре персональных замечания на счету Джалена Рэйнольдса.



Впрочем, американец и так пропустил третью четверть почти полностью, поэтому нельзя сказать, что без него «Зенит» сильно просел. Напротив, без своего лидера питерцы ещё и прибавили — они смелее забрасывали под кольцо на Трушкина, который оставался против Кулагина, чаще атаковали в раннем нападении, на удивление плотно защищались. Ютофф так и вовсе в нападении бил трёхи, собирал на себе фолы и брал отскоки после промахов партнёров. За три с половиной минуты до финальной сирены «Локо» проигрывал 10 очков. По такой игре это отставание было безнадёжным — 69:78, победа «Зенита».

Следующий матч этой серии состоится послезавтра, 6 мая. «Локомотиву», если он планирует выходить в полуфинал, жизненно необходимо брать вторую домашнюю игру. Потому что выиграть три подряд встречи у равной по силе команды потом будет практически невозможно.