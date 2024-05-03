Названа новая информация о шансах Лилларда и Адетокунбо сыграть в шестой игре с «Индианой»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард должен принять участие в шестом матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Индиана Пэйсерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс со ссылкой на источники. При этом, как информирует Underdog NBA, тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо участие в матче не примет.

Напомним, Адетокунбо получил растяжение икроножной мышцы, а у Лилларда было диагностировано растяжение ахиллова сухожилия. В настоящий момент счёт в серии сейчас 3-2 в пользу игроков «Индианы». Шестая игра состоится 3 мая в Индианаполисе и начнётся в 1:30 по московскому времени.

Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд: