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Названа новая информация о шансах Лилларда и Адетокунбо сыграть в шестой игре с «Индианой»

Названа новая информация о шансах Лилларда и Адетокунбо сыграть в шестой игре с «Индианой»
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард должен принять участие в шестом матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Индиана Пэйсерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс со ссылкой на источники. При этом, как информирует Underdog NBA, тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо участие в матче не примет.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Адетокунбо получил растяжение икроножной мышцы, а у Лилларда было диагностировано растяжение ахиллова сухожилия. В настоящий момент счёт в серии сейчас 3-2 в пользу игроков «Индианы». Шестая игра состоится 3 мая в Индианаполисе и начнётся в 1:30 по московскому времени.

Дэмьен Лиллард забросил 19 трёхочковых бросков подряд:

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