В Сочи прошёл суперфинал школьной лиги «Локобаскет»

Пока главная команда «Локомотива» готовилась ко второму сражению против «Зенита», в жизни клуба произошло другое важное событие — 5 мая в Сочи состоялся суперфинал баскетбольной лиги «Локобаскет». Целый год лучшие школьные команды сражались за право выступить в финальной части соревнований, и последняя — самая ответственная — неделя получилась напряжённой.



На финальный день организаторы оставили женский и мужской главные матчи, а также игру друзей «Локомотива», в котором были представлены почётные гости и самые сильные участники турнира.

У девушек в борьбе за золото сошлись прошлогодние победительницы из гимназии №5 Черкесска и девушки из СОШ №1 г. Павлово, которые последние несколько лет постепенно улучшали свои результаты и в итоге добрались до финального матча. Поначалу казалось, что команда из Нижегородской области без проблем заберёт победу, но черкесские школьницы вовремя включились в игру и устроили сложную концовку. Вплоть до последних секунд не было понятно, кто победит — пошли тайм-ауты, технические фолы, нервы, всё как полагается. Но в итоге новыми чемпионками «Локобаскета» стала команда из Павлово, которая не дрогнула в решающий момент.



Тренер команды Владимир Барышников назвал финал «боевым»: «У нас было преимущество под кольцом, а вот защитники сегодня попадали не очень хорошо, иначе мы могли решить все пораньше. Два года назад на школьной лиге мы были четвёртыми, год назад — третьими. А теперь добрались до чемпионства!».

Фото: Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

После женского финала прошёл матч друзей, в котором играли статс-секретарь — заместитель гендиректора РЖД Анатолий Мещеряков, президент «Локо» Андрей Ведищев, генменеджер клуба Алексей Саврасенко, олимпийская чемпионка Елена Минх, президент ростовской баскетбольной федерации Елена Швайбович и другие известные гости суперфинала. Тяжёлая победа в этой игре осталась за «красными», в составе которых, в частности, выступали Мещеряков и Ведищев.



Президент «Локомотива» после игры рассказал о значимости проведения турнира для подрастающего поколения и отметил, что «Локо» хочет «прийти» и в среднюю школу.



«Атмосфера на этом турнире всегда непередаваемая, это настоящий праздник для детей. Открою небольшой секрет, мы хотим дать шанс попробовать свои силы учащимся средней школы, которых мы не можем увидеть на чемпионате России. У нас будет больше времени, чтобы их подготовить, потому что, когда им 17-18 лет, это сложно сделать. Это шанс и для них, и для нас ещё одна возможность увидеть новых ребят. Я думаю, что и они, и мы от этого только выигрываем», — сказал Ведищев.

Фото: Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Ну а после матча друзей был запланирован гвоздь программы — мужской суперфинал. В нём также была представлена команда из Павлова (СОШ №9), которой противостояли парни из СОШ №17 Феодосии.



К несчастью для крымчан, их соперники в первых же атаках попали четыре дальних броска и сразу же завладели относительно солидным преимуществом. Ситуация для проигрывавших усугублялась ещё и тем, что нижегородцы отлично играли на подборе и забирали более-менее каждый второй отскок в нападении. Из-за этого команда из Феодосии не могла приблизиться к соперникам и закончила первую половину с отставанием в 10 очков.

Но уже в начале третьей четверти всё стало, по большому счёт, ясно. Павловчане ещё больше подтянули процент попаданий, а «краску» так и вовсе оккупировали. Разрыв стал быстро расти и уже к середине десятиминутки стал 25-очковым. Крымчане «посыпались» и ушли за «-30», но в итоге поймали соперников на расслабленности и проиграли 24 очка — 62:86.



У Павлова — золотой дубль в этом году!

Фото: Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

По словам статс-секретаря — замгендиректора РЖД Анатолия Мещерякова, турнир «Локобаскет — Школьная лига» имеет огромное значение для молодёжи.



«Главное не в финале, а той огромной работе, которая проводилась. Мы вместе с организаторами этого турнира баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» привлекаем сотни тысяч детей к занятиям физкультурой и спортом. И в том числе увеличиваем армию болельщиков «Локо», — отметил Мещеряков.



Где пройдёт следующий суперфинал, пока неизвестно. Отборочные соревнования стартуют вместе с началом нового учебного года.