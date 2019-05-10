Лучшее — враг хорошего. О роли Ирвинга в «Бостоне»

«Бостон» выиграл первый матч серии с «Милуоки», после чего потерпел четыре поражения подряд и провёл самый неудачный сезон за несколько лет с точки зрения отношения итогового результата к возможностям команды. К провалам — а поклонники «Селтикс» вряд довольны безвольным вылетом во втором раунде — редко приводит какая-то одна причина.

Разумеется, всегда есть фактор, который следует считать самым важным, но не стоит забывать и о мелких деталях, дающих сбой в самый ответственный момент. Настало самое время подробно обсудить предпосылки, приведшие «Бостон» к неудаче.

Ожидания

В сезоне-2016/17 «Селтикс» последовательно разбираются с «Буллз» и «Уизардс», но в финале конференции сталкиваются с Леброном Джеймсом. Брэд Стивенс выпускает в старте сочетание Томас — Брэдли — Краудер — Амир Джонсон — Хорфорд, но затем Айзея получает травму. «Бостон» не сдаётся и выцарапывает один матч у Короля.



Перед следующим регулярным чемпионатом Дэнни Эйндж добывает фантастическое усиление. В качестве свободного агента на максимальный контракт приходит Хэйворд, который до этого каждый год прогрессировал и был прекрасно знаком Стивенсу. Переломанного Айзею с довесками меняют на Ирвинга, попавшего решающий бросок в седьмом матче финальной серии с «Уорриорз», а на драфте «Селтикс» под третьим номером выбирают перспективного Тейтума.



То есть, коллектив, который только что выходил в финал конференции, получил двух звёзд и топ-проспекта при сохранении других важных исполнителей. Хэйворд вылетел из-за травмы в первом же матче сезона, а затем подобная учесть постигла и Ирвинга. Казалось, в плей-офф детский сад «Селтикс» с дядькой Хорфордом станет удобным оппонентом для любого контендера.

Однако, в первом раунде «Бостон» прошёл Янниса и компанию, затем Стивенс показательно надругался над распиаренными звёздами «Сиксерс», но на пути в большой финал снова встал Леброн. Да, Король уже был без Ирвинга, вот только сам «Бостон» выступал без двух своих звёзд. «Селтикс» стали настоящей семьёй, бились друг за друга и довели выяснение отношений до седьмого матча, однако всё равно уступили.



Тейтум выстрелил в первом же плей-офф, Браун блестяще справлялся со своими обязанностями, Смарт выгрызал любой мяч, Розир вышел на принципиально новый уровень, Бэйнс и Моррис помогали молодёжи в важные минуты, а Хорфорд проявил себя в роли вожака, который стал проводником тренерских идей и связывал воедино всю систему игры «Бостона».



Леброн уехал в Голливуд, Яннис к тому времени ещё ничего не добился в кубковых баталиях, «Сиксерс» никто не воспринимал всерьёз, а «Рэпторс» считались вечными неудачниками игр на вылет. «Селтикс» получили колоссальный опыт, молодёжь была готова расти, а тут ещё и две звезды наконец-то выздоровели. На бумаге «Бостон» действительно выглядел явным фаворитом Востока, но в нынешнем сезоне всё сразу пошло не так.

Перераспределение ролей и амбиции

Хитрый Дэнни Эйндж собрал потрясающую по потенциалу команду, Брэд Стивенс каждый год делал поступательное движение вперёд, а большинство игроков «Селтикс» раскрывались именно в этой команде. Однако, человеческий фактор и доля случайности порой приводят к катастрофическому провалу.

У многих любителей баскетбола «Бостон» создавал впечатление стойкой нерушимой конструкции с надёжным фундаментом, но все опоры зелёного небоскрёба в один момент потеряли свою прочность. Розир, Тэйтум и Браун только-только едва не выбили Леброна, а в новом регулярном чемпионате молодых и перспективных парней заставили подвинуться ради Ирвинга и Хэйворда.

Разумеется, амбициозные спортсмены, которые прекрасно себя проявили, но ещё не получили солидных контрактов, остались сильно недовольны изменениями в ротации. Статистика каждого прилично просела. В плей-офф-2017/18 Розир получал в среднем 37 минут, Браун 32, Тэйтум 36, и на троих парни набирали 53 очка. В регулярном чемпионате-2018/19 время каждого снизилось до 23, 26 и 31 минуты, а суммарная результативность до 37,7 балла.



Стивенс поступил вполне логично, предоставляя время Хэйворду. Гордону было необходимо постепенно обретать игровой ритм и выходить на звёздный уровень, но экс-форвард «Юты» даже визуально стал куда менее агрессивным и эффективным, после чего превратился в классического ролевика, которого в конечном счёте задвинули на скамейку.



Весь сезон о лидерстве разглагольствовал Ирвинг, что привело к очевидным проблемам в раздевалке зелёных. С одной стороны, Кайри обоснованно заявлял о своём чемпионском опыте, дескать, основной разыгрывающий «Бостона» лучше других в команде знает, как добывать титул. В то же время, у молодёжи «Селтикс» был не менее весомый аргумент в виде потрясающих успехов в прошлом плей-офф, справлялись же как-то без своей главной звезды.

В регулярном чемпионате пролетал один месяц за другим, «Бостон» болтался на грани попадания в топ-4 на Востоке, и руководство организации заняло выжидательную позицию. Разногласия в раздевалке сглаживать не стали, наивно посчитав, что общая цель заставит баскетболистов сплотиться, а от возможного усиления в период обменов Дэнни Эйндж отказался, предпочтя не разбрасываться активами клуба.



Из-за травмы Оладипо «Селтикс» всё же получили преимущество своего паркета в первом раунде плей-офф и за четыре матча расправились с «Пэйсерс». В первом поединке полуфинала Восточной конференции Хорфорд сожрал Янниса, «Бостон» добыл гостевую победу, и ничего не предвещало беды. Но все внутренние болезни коллектива Брэда Стивенса моментально явили себя миру, словно массачусетский лепрекон в одну секунду покрылся ветрянкой.

Масштаб проблем в плей-офф увеличивается в разы

После стартовой зарубы судьи перестали позволять баскетболистам «Селтикс» останавливать Янниса всеми желаемыми способами, и оборона зелёных начала трещать по швам. Адетокунбо начал доминировать в «краске», попадать из-за дуги, огромное количество раз вставать на линию штрафных и находить партнёров классными передачами.



Стивенса не должно было удивлять подобное выступление грека. «Бостон» со своими юнцами едва не прошёл Леброна, поэтому «Селтикс» обладали приличными шансами разобраться «Бакс» даже при фантастической игре Янниса. Но впервые за долгое время ни одна из идей наставника зелёных не принесла результатов по ходу отдельно взятой серии.

Хэйворд в пяти матчах противостояния с «Бакс» набирал в среднем по 7,4 очка, а, например, Джордж Хилл — по 14,2. Пэт Коннотон, выходя со скамейки, отвоевал за всю серию 44 подбора, а лучший в данном компоненте у «Бостона» Маркус Моррис — 47. Резерв «Селтикс» вчистую уступал визави, в «краске» доминировал Яннис, снайперы Стивенса атаковали с ужасным процентом, да и номинальный лидер оказался недееспособным к подвигам в трудные минуты.



«Бостон» выглядел обречённым, бойцовский дух остался лишь у некоторых воинов (Моррис, Смарт). Даже визуально создавалось впечатление, что многие игроки не желают выступать в одной команде друг с другом, а выход на паркет из любимого дела всей жизни превратился в рутинную работу на не самом успешном предприятии.



Для «Селтикс» всё могло сложиться иначе, если бы персонаж, проведший, возможно, свой последний матч в майке «Бостона» под 11 номером, стал ментальным лидером, связующим элементом и парнем, оправдывающим доверие партнёров. Кайри спровоцировал обмен из «Кливленда», чтобы самостоятельно строить собственное наследие, но Ирвингу не хватило характера и выдержки.

Неудачный выход из тени Леброна

Каждая настоящая звезда имеет свои уникальные особенности, но главным мерилом уровня топ-баскетболиста всегда является возможность тащить свою команду в нужный момент, делать разницу, мотивировать партнёров делом или хотя бы словами и показывать пример собственной самоотдачей. Ничего из вышеперечисленного от Ирвинга мы не увидели.

Посмотрим, как соотносятся интервью Кайри с его действиями. После первого (победного) матча серии (12/21 в поле, 11 передач):



«Мне не приходится переживать из-за бросков. Я могу найти возможность для броска в любой момент, когда захочу. Это известно каждому».



После второго поединка (4/18 с игры, 4 передачи):



«Готов ли взять на себя дополнительную ответственность? Я здесь именно для этого. Это то, для чего меня выменял «Бостон». Сегодня соперник иногда выставлял против меня троих защитников. Мне нужно лучше разбираться в подобных эпизодах».

«Селтикс» уступили в обоих домашних матчах, Кайри в сумме выдал 15/44 в поле при 16 передачах и заявил следующее:



«Я не попадал. Мяч не залетал в кольцо после моих бросков. «Бакс» тоже изрядно постарались, усложнили задачу. «Краска» всегда была наполнена их игроками, когда я шёл в проход, да и вообще, куда бы я ни двигался по площадке. Всегда видел двух или трёх человек, иногда четырёх. Сейчас надо готовиться к матчу номер пять».



В заключительном поединке в плей-офф Ирвинг попал 6/21 с игры и сделал лишь 1 перехват.



Кайри провалился во всём. В некоторых поединках 11 номер «Бостона» собирал неплохую статистику по передачам, но это не отражает реального положения дел. Ирвинг очень часто передерживал мяч и постоянно разрушал командное нападение «Селтикс». Защита «Бакс» получила дополнительное преимущество и прекрасно его реализовала.

Если Кайри оказывался с мячом внутри дуги, то практически наверняка исполнял бросок самостоятельно. При этом, иногда на Ирвинге действительно сдваивались, но основной разыгрывающий «Бостона» продолжал гнуть свою линию и обстреливать дужки кольца. Порой ситуация напоминала героические сезоны Брайанта, вот только у Коби партнёры были на три головы слабее.



С невиданным упрямством Кайри брал инициативу на себя и превратился в худшую возможную версию лидера. Ирвинг абсолютно потерял контроль, не смог остановиться и сосредоточился только бесконечных попытках поймать свой бросок в ущерб партнёрам. Во время тайм-аутов и на скамейке 11-й номер «Селтикс» не общался с одноклубниками, а в защите иногда откровенно вставал и с показательным безразличием наблюдал за происходящим.



В итоге, Кайри так и не стал лидером в раздевалке, не смог сплотить команду, а лишь стал поводом для недовольства партнёров, передерживал мяч, принимал ужасные решения в нападении, атаковал с низким процентом, халтурил в обороне и не предпринял никаких усилий, чтобы переломить ход серии.

Последствия

В заключительной части текста хотелось бы постфактум вспомнить цитату о теории хаоса из моего любимого фильма: «Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света».



Демарш Кайри, спровоцировавший его обмен в «Бостон», запустил невероятное количество значимых событий для НБА:



— Леброн с огромной вероятностью перестал всерьёз претендовать на титул и, возможно, больше не завоюет ни одного перстня;



— «Кливленд» вернулся в родное болото, и непонятно, когда в следующий раз выйдет в финал НБА;



— Айзея Томас из претендента на MVP докатился до минимального контракта и выведения из ротации;



— «Селтикс» застряли в развитии и рискуют так и не открыть чемпионское окно;



— «Лейкерс» вынуждены возиться со стареющей звездой на многолетнем контракте;



— Молодняк «Бостона» и «Лос-Анджелеса» сдал позиции в глазах общественности;



— Уволены Лю и Уолтон, а Стивенс впервые не оправдал ожидания.

Но самое забавное в том, что решения «Селтикс» или самого Ирвинга изначально выглядели верными и логичными. «Бостон» усилил состав на бумаге, а Кайри захотел строить карьеру, основываясь на собственном мнении и амбициях.



К огромному сожалению, двухлетний роман Ирвинга и «Бостона» не оказался успешным, поэтому обеим сторонам необходимо искать другие пути для достижения поставленных целей. Кайри ожидает важнейшая глава в его карьере, а «Селтикс» всё еще имеют шансы перегруппироваться и покорить Восток.