Паровозик, который не смог. Чем запомнится нынешний «Хьюстон»

«Рокетс» по делу уступили «Уорриорз», но «Хьюстон» уже изменил лигу и вошёл в историю.

Когда в каком-либо виде спорта появляется доминирующая сила, то рано или поздно ей обязательно бросят вызов. В истории НБА были примеры, когда великие династии распадались из-за внутренних противоречий или старения, но также находились отважные смельчаки, поставившие на кон всё именно в период расцвета одной из суперкоманд.

После эпичного поражения «Голден Стэйт» в финале плей-офф-2015/16 к «Уорриорз» присоединился Кевин Дюрант. С одним из лучших баскетболистов планеты Стив Керр легко завоевал титул в следующем сезоне, выдав результат 16-1 в кубковых матчах. «Хьюстон» к тому времени был коллективом, который не представлял серьёзной угрозы гегемону.

Руководство «Рокетс» не стало дожидаться, пока мимо проплывёт труп врага, и заполучило Криса Пола. Дэрил Моури и Майк Д’Антони постепенно внедряли элементы цифрового баскетбола, Харден стал расцветать на глазах, и «Хьюстон» решил, что пора действовать.

— Они вас ненавидят.

— Пускай. Это их объединит и сблизит.

В регулярном чемпионате-2017/18 «Рокетс» превратились в идеально отлаженный механизм, готовый уничтожить любую команду лиги. Майк Д’Антони старался распределять время между лидерами таким образом, чтобы как минимум один из пары Харден — Пол постоянно находился на паркете.

Учитывая наличие гениального диспетчера все 48 минут, нападение «Хьюстона» поразило своей эффективностью. В систему Майка Д’Антони идеально вписался Капела, от которого требовались качественные заслоны, моментальное открывание внутрь, активность на чужом щите и солидная оборона.

Харден с Полом поочерёдно разыгрывали пик-н-роллы, и никто в лиге не мог найти этому противоядие. В углу всегда дежурили Ариза, Гордон, Такер и другие снайперы, молниеносно наказывающие за секундное промедление. Индивидуальное мастерство пары малышей «Рокетс» позволяло им с прекрасным процентом атаковать через любого опекуна при действиях один в один, сопернику оставалось только выбрать орудие, которым «Хьюстон» его уничтожит.

Со средней бросал только Крис Пол, а все остальные баскетболисты, чья фамилия не Капела, поливали из-за дуги и лезли в проходы. Матчи «Рокетс» стало невозможно смотреть нейтральному зрителю. Любой человек на трибунах или у экрана, главный тренер оппонентов и баскетболисты на паркете знали с чего начнётся каждое следующее владение «Хьюстона», но сделать с этим ничего не могли.

Коллектив Майка Д’Антони обошёл по итогам регулярного чемпионата даже «Голден Стэйт», от которого на Матч звёзд поехало четыре человека, а Харден стал новым MVP. В финале Западной конференции сошлись два монстра в серии, обладавшей потенциалом для провозглашения новой эпохи в лиге.

Без Игудалы «Уорриорз» пришлось невероятно тяжело. «Хьюстон» захватил лидерство в серии со счётом 3-2, но затем случились сразу две катастрофы для Дэрила Моури. Шестой и седьмой матчи серии из-за травмы пропустил Крис Пол, а в решающей битве «Рокетс» смазали 27 трёшек подряд и не смогли воплотить в реальность свою мечту. Тем не менее, команда Майка Д’Антони едва не прошла коллектив, обладающий четырьмя баскетболистами, вызванными на «звёздный» уик-энд, при том, что у техасцев был лишь один такой исполнитель.

— Если бы армия решила, что мне нужна жена, мне бы изготовили её по спецзаказу.

В межсезонье перед «Хьюстоном» стоял вопрос об усилении, но космический контракт Пола и солидное соглашение Капелы сделали невозможным даже сохранение текущего состава. Регулярный чемпионат-2018/19 начался для «Рокетс» с огромных проблем, и Хардену пришлось выдать ещё более впечатляющее выступление, чем то, за которое он получил MVP.

Неподходящий Кармело, травмированные лидеры, сдавшие Пол и Гордон и дыры в обороне привели к тому, что Харден фактически в одиночку затащил «Хьюстон» в топ-4 на Западе, выдавая среднюю линейку 36,1+6,6+7,5. Дэрил Моури не смог найти на рынке копии Аризы и Мба-а-Муте, но провёл потрясающую работу и заполучил Шамперта, Риверса и Фарида, придав скамейке приличную глубину.

«Рокетс» снова встретились в плей-офф с «Уорриорз», но уже без преимущества своей площадки. Однако некоторые козыри у Майка Д’Антони всё же имелись. Харден в концовке регулярного чемпионата получил отдых и подходил к серии в приличном тонусе, Пол был здоров, Гордон нащупал бросок, защита «Хьюстона» смотрелась на достойном уровне, а Пи Джей Такер был готов сделать что угодно для победы. К тому же, сами «Уорриорз» выглядели вяло и не слишком убедительно.

После четырёх поединков в серии был счёт 2-2, Карри и Томпсон попадали с ужасным процентом, всю атаку «Голден Стэйт» тащил Дюрант, а «Рокетс» благодаря усилиям Такера порой выигрывали щит. «Уорриорз» победили в пятом матче, однако в концовке третьей четверти травму получил Кей Ди.

«Хьюстону» выпал уникальный шанс. Да, 2-3 в серии, но «Голден Стэйт» лишился Дюранта, который по ходу плей-офф набирал 34,2+5,2+5,1. Перед «Рокетс» замаячила мечта свергнуть династию и вписать себя в историю, но Стиву Керру удалось в отдельно взятом случае обернуть оружие Дэрила Моури против него самого.

В первой половине уже легендарной Карри набрал ноль очков и получил три фола, но на табло значилось равенство при том, что «Уорриорз» играли без Дюранта и Казинса. Как такое возможно в гостях с «Хьюстоном»? 23, 20, 22, 19 и 15 попыток с игры «Голден Стэйт» совершил в пяти матчах серии из зоны между краской и дугой. В шестом поединке коллектив Стива Керра сделал лишь 11 таких бросков.

Разумеется, количество дальних средних должно было упасть без Дюранта, но тенденция очевидна. «Уорриорз» набрали лишь четыре очка из указанной зоны, а все остальные баллы пришлись на «краску», дальние попадания и штрафные попытки.

КАРТИНКА ПРОКОФЬЕВ 1

По карте бросков мы видим, что формально «Хьюстон» реже атаковал из неэффективных позиций, но Стиву Керру удалось добиться главного — лишить «Рокетс» постоянной подпитки очками за счёт лэй-апов. Множество бросков Хардену и компании приходилось совершать из краски, однако на определённом расстоянии от кольца.

«Хьюстон» выиграл щит 40-35 и имел преимущество даже по подборам в нападении (12-10), вот только «Уорриорз» в оборонительной фазе в прямом смысле слова защищали своё кольцо и отодвигали атакующих баскетболистов «Рокетс» на дистанцию, а коллектив Майка Д’Антони позволял сопернику слишком многое.

Для успеха «Хьюстону» не хватило форварда с отличной защитой и шикарным размахом рук. Пи Джей Такер способен компенсировать недостаток роста своими боевыми качествами, но одновременное нахождение на паркете Пола, Хардена и Гордона слишком сильно ударяло по обороне «Рокетс» в краске.

Если бы Дэрил Моури сумел сохранить в составе Аризу или подписать кого-то вроде Амину, то «Хьюстон» с огромной вероятностью перевёл бы выяснение отношений в седьмой матч. Стив Керр ответил «Рокетс» своим цифровым баскетболом, чего оказалось достаточно, так как даже без Дюранта и Казинса у «Уорриорз» больше таланта.

— Генерал, вы хотите сказать, что армии США больше не нужна высоко тренированная машина для убийства?

Для оценки потенциала нынешнего «Хьюстона», разумеется, следует заглянуть в платёжную ведомость.

КАРТИНКА ПРОКОФЬЕВ 2

В следующем сезоне пятёрка, выходившая в старте нынешнего плей-офф, получит в сумме порядка $115 млн при ожидаемом потолке зарплат порядка $124 млн. Харден и Такер полностью оправдывают свои деньги, Пола обменять нереально, Капела вряд ли кому-то пригодится с таким длинным контрактом после невыразительного выступления. Остаётся лишь истекающее соглашение Гордона.

Да, Эрик давал в серии с «Уорриорз» в среднем 20 очков, но при желании его функционал проще всего распределить между другими шутерами. Гордону уже 30 лет, он травматичен, а его истекающий контракт на $14 млн способен привлечь команду, нуждающуюся в чистке платёжной ведомости.

«Хьюстону» необходимо рисковать. Владелец команды уже заявил о готовности тратить средства, поэтому Дэрилу Моури придётся в очередной раз проявить свой переговорный гений и выудить на рынке подходящих исполнителей. Если «Рокетс» по ходу сезона сумели из воздуха получить Риверса, Фарида и Шамперта, попутно избавившись от лишних контрактов, то надежда на усиление вполне обоснована.

Стареющий Пол с громоздким соглашением, безусловно, является самой настоящей обузой, но чемпионское окно «Хьюстона» ещё не закрыто. Харден находится в «прайме», аналитики «Рокетс» наверняка дополнят важными деталями свою математическую модель, а Дэрил Моури найдёт нужных баскетболистов. Такая команда однозначно должна продолжать гнуть свою линию.

— С тобой было хорошо. Так же как собирать и разбирать пистолет.

Вполне логично, что тренды в лиге диктуют чемпионы. «Уорриорз» до прихода Дюранта скопировали модель «Спёрс» с их фантастическим движением мяча, а Леброн своим «Решением», приведшим к двум титулам, заставил многих игроков объединяться в большие трио, квартеты, а теперь и целые пятёрки.

О неудачниках любят ностальгировать, но их итоговые поражения не приводят к глобальным изменениям. Тот же Д’Антони поразил мир системой «ран-энд-ган» в «Санз», однако из-за провалов в плей-офф ни одна серьёзная организация её не использует (хотя в новом сезоне на данную модель ориентируются «Кингз»).

Случай «Хьюстона» в указанном контексте может стать уникальным. «Рокетс» так и не сумели свергнуть династию, но их математическая революция обязательно приведёт к колоссальным сдвигам, часть из которых мы уже наблюдаем. Например, «Бакс», обладая не самым талантливым составом в лиге, совершили фантастический прогресс по сравнению с прошлым сезоном именно благодаря переходу на цифровой баскетбол.

Команды, прибегающие к атакам со средней дистанции, выглядят вымирающими динозаврами. Студенческий баскетбол приспособится к новым требованиям, станет штамповать подходящих исполнителей и уже через несколько лет зона между дугой и «краской» станет использоваться игроками только для разгона или прохождения заслонов. «Рокетс» уже одним данным фактом заслуживают уважения.

Первопроходцам всегда тяжело. Их не понимают, критикуют и осуждают, а при отсутствии результата ещё и обвиняют в отсутствии интеллекта. «Хьюстон» с одним игроком уровня Матча звёзд за два последних плей-офф выдал 5-8 против самой талантливой команды в истории НБА. Поэтому Дэрила Моури уже можно считать победителем, и его дело лишь набирает обороты.