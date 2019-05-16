Ватутин: «Финал четырёх», по сути, состоит из одной игры

ЦСКА с завидным постоянством пробивается в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. Но, по словам президента клуба Андрея Ватутина, эмоции у него всегда разные. В интервью накануне полуфинала с «Реалом» руководитель клуба рассказал об ожиданиях, состоянии Серхио Родригеса и ритуале, который может принести победу.

— Интересно, о чём вы будете спрашивать после игры с «Реалом» — как нам удалось снять проклятие полуфинала или почему не удалось этого сделать. Жду, как журналисты сформулируют этот вопрос. Надеюсь, что он будет звучать в хорошем для нас смысле.



— Существует проклятие полуфинала? Казалось, что это просто проклятие «Финала четырёх».

— «Финал четырёх», по сути, состоит из одной игры. Из полуфинала.



— А как же финал?

— О финале будем думать после того, как — с божьей помощью — выиграем полуфинал.



— Какой, по-вашему, расклад сил с «Реалом»? В прошлом году было то же самое?

— Можно ответить, что это разные сезоны и разные игры. Но можно сказать, что, вместе с этим, команды очень похожи друг на друга и не претерпели большого изменения состава. Действительно, у соперника нет слабых мест, там великолепные и задняя, и передняя линии. Нам будет трудно удивить друг друга, потому что мы друг друга хорошо знаем. Мне кажется, что всё решат какие-то маленькие детали и, конечно, настрой.



— У «Реала» почти тот же состав, но минус Дончич. Это же важно.

— У них были разные варианты — заменять Дончича кем-то, не заменять. Но у них есть три пятёрки, и даже несмотря на то, что Дончич классный игрок и был важен для «Реала», сказать, что команда только благодаря ему выиграла «Финал четырёх», будет неправильно. Поэтому у «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги.



— ЦСКА планирует отталкиваться от игры соперника или навязать свою?

— Отталкиваться нужно от паркета. Баскетбол — это игра владений. Летать выше и забивать мяч в кольцо. И тогда всё будет правильно, а мы выиграем.

«С горячим сердцем и холодной головой». ЦСКА идёт за трофеем «Армейцы» рассказали о своих эмоциях в преддверии «Финала четырёх» Евролиги.

— Вы уже опробовали площадку в четвертьфинале. Это даёт какое-то преимущество? Нандо, например, набрал тут 55 очков за две игры.

— Это было уже достаточно давно, прошло три недели. Де Коло был великолепен в плей-офф, но сейчас — следующий этап соревнований. Даже нет смысла говорить о том, что было тремя неделями ранее. В полуфинале одним игроком не выиграть. Мы должны выиграть как команда. Да, мы знаем площадку, и казалось, что мы больше к ней привыкли, но Итудис уже сказал на пресс-конференции, что «Реал» тут гораздо чаще играет в чемпионате Испании. Это будет нейтральный паркет.



— Есть мнение, что цикл жизни команды — три года. Сейчас третий сезон после победы в Берлине, и у многих игроков и тренера заканчиваются контракты. Нарастает ли давление на команду?

— Это как со стаканом, который либо наполовину пустой, либо наполовину полный. Я с вами не соглашусь, команда живёт один сезон, и это естественный цикл. Контракты кончаются, но это может быть как элементом давления, так и элементом мотивации. Каждый решает для себя. Этот вопрос больше не ком мне, а к тренерам и игрокам — что они чувствуют в этой связи. Все хотят выиграть, и это не зависит от того, заканчивается контракт или нет. Это «Финал четырёх», победить здесь шанс даётся, может быть, раз в жизни.



— Недавно СМИ писали о небольшой травме Родригеса. Но он выглядит довольно бодро.

— Остап был холоден и готов к борьбе. Так что Чачо бодр и весел, я надеюсь, он сыграет.



— Вы не суеверны? Вы столько раз были на «Финалах четырёх», должна была уже выработаться какая-то примета.

— Это баскетбольный город, баскетбольная страна. Я, конечно, не самый здоровый на голову человек, но я слава богу, пока еще не так зависим от того, с какой ноги встать и во сколько лечь. Но обязательно нужно будет сходить в спортзал перед игрой. Это не связано с «Финалом четырёх», просто я делаю это ежедневно. Пропускать нельзя. Но, если вы про примет, есть у нас здесь «друг» — мы играем каждый год здесь, и в 100 метрах от Площади Испании есть такой железный человек. Он пока молчит, но, может, заговорит с нами, когда мы выиграем Евролигу.

Примечание «Чемпионат»:

Железный человек — это скульптура Селедона, символа Витории, с зонтиком. Он стоит возле церкви Сан Мигель. Этот персонаж произошёл от крестьянина Селедонио Альзолы, который в давние времена посещал празднества в честь Белой Девственницы и приглашал всех пить и веселиться. Он всегда был душой компании. В 1957 года виторианцы придумали персонажа Селедона, который спускался на зонтике на площадь — это предвещало праздники.

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— Когда вы приезжали раньше, у вас были запланированы какие-то небаскетбольные мероприятия. Вы водили команду в ресторан, например.

— Формат «Финала четырёх» не самый ресторанный, и времени на подобные выходы нет. Покормили всех в Москве, не один раз, в разных местах. Здесь же все сосредоточены на баскетболе.

— Кайл Хайнс сказал, что невозможно привыкнуть к «Финалу четырёх», что это всегда новые ощущения, обстановка. А у вас есть какие-то новые эмоции?

— Каждый год приезжаю на «Финал четырёх» с ощущением, что буду воспринимать всё спокойнее, что уже не первый раз замужем, что всё повидал и всё знаю. Но стоит начаться матчу — и всё по новой. Переживания, волнения, тревоги. Поэтому, наверное, можно привыкнуть ко всему, что случается до стартового свистка. Но к адреналину самого матча привыкнуть невозможно. Это ситуация, когда ты не можешь проиграть.

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