«Поражение ЦСКА будет полезно для турнира». «Зенит» против чемпиона

«Я не слепой и знаю, что такое ЦСКА. Сколько у нас шансов побить ЦСКА? 5%? 10%? 15%? Но мы в любом случае постараемся их использовать. Нужно не делать потери, не хватать технические фолы. Если мы будем совершать глупости, то у нас просто нет шансов».



Именно так описывал свои ожидания от встречи с ЦСКА главный тренер «Зенита» Жоан Плаза сразу после окончания четвертьфинальной серии с «Локомотивом». Испанец прекрасно понимает, с какой командой он столкнулся, и если о шансах ЦСКА говорить много не приходится, то выясним, за счёт чего «Зенит» сможет вытащить эту серию.

Никто не верит в «Зенит»

Прямо сейчас в питерцев не верит вообще никто, кроме, может быть, собственных болельщиков. И это хорошо, потому что «Зениту» действительно нечего терять. Сине-бело-голубые оказались в ситуации, схожей с той, в которой был турецкий «Эфес» в полуфинале Евролиги — её можно охарактеризовать как «мы постараемся совершить чудо, но гарантий, конечно же, нет». «Эфес» в итоге разнёс «Фенербахче».



В «Зенит» не верят даже «Химки», которые анонсировали свою серию с УНИКСом как битву за Евролигу — жёлто-синие даже не допускают мысли, что Плаза и впрямь может пройти ЦСКА.

И это самая опасная ситуация для «армейцев». Ведь «Зениту», на самом деле, есть что противопоставить ЦСКА. Сергей Карасёв считает, что главное — выстоять в начале матча и дойти до последней четверти с шансами на победу.



«С ними самое главное — не дать себя задушить в самые первые минуты. Потому что они всегда выходят и пытаются тебя убить в первой четверти, в первые пять минут. Если выдержать и на протяжении трёх-четырёх четвертой бодаться наравне, иметь плюс или небольшой минус, то у тебя появляются шансы», — сказал он.

Гений Плазы — в матчах на вылет

Жоан Плаза — отличный тренер, но ярче всего он расцветает, когда приходит пора играть на выбывание. Соперники его «Уникахи» не раз проходили эти уроки, но так ничего не уяснили, потому что задание постоянно менялось. В этом сезоне на себе испытать «удовольствие» от стычки с испанцем в плей-офф испытал «Локо» и уже закончил сезон.



Наставник так адаптируется к игре соперника, как будто всю жизнь против него и играл. С краснодарцами он расправился сравнительно быстро, хотя те закончили регулярный чемпионат выше «Зенита». При этом Плазе даже практически не понадобилась помощь Сергея Карасёва.

Понятно, что ЦСКА — случай особый. Но ведь этот хитрый испанский лис наверняка готовит что-то особенное. У него было достаточно времени.



«ЦСКА и «Реал» — европейские команды, которые по уровню игры сейчас находятся ближе всего к НБА. Нам нужно принять эту разницу в классе. Мы понимаем и принимаем, но для Единой лиги будет полезно, если кто-то наконец обыграет ЦСКА. Они постоянно выигрывают чемпионат, и, хотя бы для престижа турнира, поражение ЦСКА будет полезно. Мы постараемся сделать это, использовать своё оружие. Мы можем сделать это. Хотя для меня главное — чтобы игроки выложились на 100%, стелились по паркету, сражались и выглядели хорошо. Моя цель на эту серию — показать, что мы конкурентоспособная команда. Мы будем бороться, чтобы дойти до последней четверти и иметь в ней шансы. Нам нужно затянуть эту серию и сыграть дважды дома», — сказал Плаза перед игрой.

ЦСКА взял Евролигу и пока доволен

Глупо было бы думать, что «армейцы» успокоятся на победе в Евролиге и пустят выступление в Единой лиге на самотёк. У них был всего один день на то, чтобы отпраздновать, и уже 21 мая у команды началась подготовка к «Зениту».



Но это правда, что питерцы в этой серии вполне могут выглядеть свежее — после серии с «Локомотивом» они готовились к ЦСКА, никуда не летали, не играли 80 минут чистого времени под сильнейшим давлением и эмоционально не опустошались. В этом есть небольшой, но всё-таки шанс.

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Хотя Сергей Карасёв считает, что победа ЦСКА в Евролиге не даст преимущества «Зениту».



«Они все профессионалы и понимают, что сезон пока для них ещё не закончен. Как и все, ЦСКА хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. Вряд ли они остановятся на достигнутом. Может быть, конечно, будет немного поменьше сил, немного поменьше свежести, но у них равноценно хорошо играют — причём я не только о тех 12 людях, которые попадают в заявку, но ещё и о тех трёх-четырёх, которые находятся вне заявки. Поэтому, наверное, большого преимущества нам это не даёт», — сказал Карасёв.

Помощь лидеров

Если питерцы планируют проходить ЦСКА, то им понадобится так называемый «шаг вперёд» не от одного баскетболиста, а сразу от нескольких. В этом плане «Зенит» как раз выправляется: Джален Рэйнольдс провёл серию против «Локо» с попеременным успехом, но дома рвал и метал, Марко Симонович буквально расстрелял краснодарцев в последнем матче и подходит к ЦСКА на мажорной ноте, даже Галь Мекель в четвертьфинале выглядел лучше, чем обычно. Про Владислава Трушкина можно даже не упоминать — россиянин к концу сезона стал одним из лидеров «Зенита», он уверенно и одинаково хорошо играет на обеих сторонах паркета.



К тому же Плаза в серии против ЦСКА, скорее всего, сможет рассчитывать на Сергея Карасёва, который почти не играл в начале мая. У него и сейчас, по словам тренера, есть «некоторые вопросы» по здоровью, но в общем и целом Карасёв готов и рвётся в бой.



Болельщики надеются на очень интересную и захватывающую серию. В конце концов, на это есть все шансы. Матчи пройдут 23, 25 и 28 мая, если понадобится — ещё 30 мая и 2 июня. Не пропустите!



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