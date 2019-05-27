Ласковый май. Кубок Евролиги «подтолкнул» ЦСКА в Лигу Европы

Победа в Евролиге окрылила ЦСКА. Очень сложный и противоречивый сезон, перед которым команда обновилась почти наполовину, уже за несколько недель до его окончания можно назвать триумфальным. Победа в Евролиге — долгожданная и сладкозвучная фраза для каждого болельщика красно-синих. «Финал четырёх» всегда ставит итоговую оценку работе всего клуба, а потому последний весенний месяц такой особенный для баскетбольных «армейцев».
Победа в Витории добавила радостных хлопот «армейцам». Помимо того что сразу по возвращении нужно было начать подготовку к полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита», так ещё нужно было поделиться радостью с теми, кто не смог поехать в Испанию, но искренне переживал, сидя у экранов телевизоров.
Баскетболисты ЦСКА отправились на футбол. Матч с «Крыльями» удачно пришёлся на следующий день после непростой победы над «Зенитом» во втором матче серии. За день до второй игры, к слову, команда в полном составе побывала в Доме приёмов правительства РФ.
Первым на стадион прибыл Кубок победителей Евролиги. За полтора часа до начала матча к нему уже выстроилась огромная очередь. Каждый хотел прикоснуться к трофею, завоёванному неделю назад.
Игроки прибыли за полчаса до матча, расположились в специальных ложах и были приятно удивлены, когда ведущий объявил об их присутствии на матче. Стадион взорвался овациями, а на экранах появился специальный баннер с Итудисом, Клайберном, Хайнсом, Хиггинсом, Де Коло и Родригесом на фоне заветного кубка.
Начался матч с традиционного приветствия команд. Но ещё до стартового свистка арбитра на поле появился Никита Курбанов и вручил Игорю Акинфееву специальный подарок в честь 600-го матча в составе ЦСКА. Голкипер красно-синих и сборной России казался очень маленьким рядом с форвардом «армейцев».
За пять минут до перерыва баскетболисты уже стояли в подтрибунном помещении и ждали своего звёздного часа. Проходящие мимо футболисты были сосредоточенными, однако некоторые оглядывали больших парней и кубок, который уже заботливо был обхвачен самым молодым игроком в составе «армейцев» Андреем Лопатиным. Именно Лопатин вынес его на поле. Сам молодой форвард сиял в эти минуты как начищенный пятак. Ещё бы! Фан-сектор громогласно заряжал: «Мы ЦСКА — мы победим!» и «Мы — чемпионы!».
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» ПБК ЦСКА.
Сотрудники футбольной команды и журналисты удивились, увидев, что Димитрис Итудис и Нандо де Коло сразу рванули к футбольным мячам и начали чеканить и пытаться вовлечь в процесс партнёров, отдавая им передачи. Француз и вовсе смотрелся с мячом настолько органично и естественно, что, будь на нём футбольная форма, а не джинсы, вполне мог выйти на поле во втором тайме.
Разгромная победа в последнем матче подняла настроения всем собравшимся и подарила ещё несколько поводов для празднования. Во-первых, победить в заключительной игре сезона со счётом 6:0 — это круто. Во-вторых, дубль нападающего ЦСКА Фёдора Чалова позволил ему победить в гонке бомбардиров.
Ну и в-третьих: поражение «Спартака» от «Оренбурга» и собственная победа позволили ЦСКА напрямую попасть в Лигу Европы. Получается, триумфаторы баскетбольной Евролиги стали хорошим примером для своих футбольных братьев.
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