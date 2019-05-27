Неожиданно легко! «Химки» разнесли УНИКС и повели в серии 2-1

Разделив победы в Казани, УНИКС и «Химки» подарили любителям баскетбола как минимум на один матч очень важной серии больше. Первые две встречи вышли увлекательными — судьбы обоих матчей решались в концовках, причём сценарий и там, и там был острый: сначала УНИКС преодолевал «Химки» и в итоге вырвал победу, затем уже «Химки» преодолевали сами себя и в результате тоже преуспели.

Сейчас, когда «Зенит» уже отдал два матча ЦСКА и лишился Джалена Рэйнольдса ещё как минимум на две игры, велика вероятность того, что победитель серии УНИКСа и «Химок» в следующей году будет играть в Евролиге. Прямо сейчас проще поверить в Деда Мороза, чем в то, что питерцы заберут у красно-синих три подряд матча.



А потому по мере приближения развязки серии ставки всё растут. Для «Химок» важно было за три дня вылечить Стефана Марковича — серб повредил спину в первой игре, пропустил вторую и не мог сидеть без болей, но всё же поправился к третьей встрече; для УНИКСа главным успехом стало возвращение на паркет разыгрывающего Пиеррии Хенри. Заводной американец за полсезона успел влюбить в себя казанскую публику, без него атака команды Димитриса Прифтиса целиком полагалась на таланты Эрика Макколлума и Джамара Смита. Правда, возвращение Хенри обернулось необходимостью искать «лишнего» легионера, которым оказался Трент Локетт. Наверняка это было не самое простое решение для тренера УНИКСа.

«Чем дольше Швед будет сидеть на скамейке, тем хуже будет команде» Главный тренер химчан Римас Куртинайтис — о серии против УНИКСа.

Вполне вероятно, об этом греческий специалист пожалел уже в первой четверти. Всё-таки Локетта иногда отряжают на опеку игроков задней линии, потому что его сложно продавить (он всё-таки форвард), но при этом он быстр на ногах. УНИКСу не хватало именно такого игрока, потому что в первые пять минут Алексей Швед, несмотря на плотную защиту, попал через соперников четыре трёшки. Кроме него в «Химках» в принципе никто не набирал очков — видимо, так подействовал титул MVP регулярного чемпионата, который защитнику вручили перед стартовым свистком.



А вот потом на полную включились уже и остальные игроки «Химок». УНИКС мог защищаться как угодно, но всё равно через атаку получал дальнее попадание в своё кольцо. Семь «бомб» за четверть и 11 за половину — к такому гостей жизнь явно не готовила. К тому же, химчане были сильно лучше на подборе, в том числе и на чужом щите. За первую половину они набрали 11 очков второго шанса.

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Если первые полчетверти УНИКС ещё держался на высоком проценте попаданий, то потом, когда процент упал, начал расклеиваться на глазах. Когда казанцы встречали соперника высоко в поле, это приводило к забросам на «больших»; когда жались к кольцу, то тут же получали бросок издали. В нападении команде Прифтиса перестало хватать 24 секунд, она начали ошибаться даже в тех ситуациях, в которых раньше действовали безупречно. По ходу первой половины разница достигала 20 очков. Небольшое сокращение отрыва к перерыву выглядело слабым утешением и произошло скорее не благодаря, а вопреки — хозяева выглядели свежее и куда разнообразнее.

Впрочем, они это и доказали во второй половине. «Химки» продолжили доминировать на подборе и палить из-за дуги при первой возможности — пусть процент попаданий немного и упал, УНИКС-то в принципе после первой четверти бросил 1/11. К последней четверти единственной интригой было то, удержат ли химчане психологически важный гандикап в 20+ очков.



Удержали. И даже чуть было не ушли на тридцать — 91:64. Особенно рад был Энтони Гилл, который прилетел в Подмосковье на один матч и болел из первого ряда.

Через день «Химки» и УНИКС проведут матч №4, в котором жёлто-синим не приходится надеяться на столь же вялое сопротивление казанцев. На кону — выход в финал, и УНИКС сделает всё, чтобы вернуть эту серию в Казань.

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