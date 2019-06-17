Трофей дома! Как Торонто встречал чемпионов НБА

С момента финального свистка в шестой игре финальной серии НБА единственный канадский город в ассоциации не переставал праздновать. Решающий матч в полностью посмотрели 7,7 млн канадцев, а хотя бы часть игры — 15,9 млн. Это больше 40% населения страны. В Торонто так и вовсе 82% жителей наблюдали за финалом, и неудивительно, что своих чемпионов город встретил как надо.

Это видео можно посмотреть в Twitter «Торонто».

Городские власти закрыли вход на площадь чуть ли не сразу после того, как начали пускать. Сказали, что всё, больше ни один человек не поместится. Тем, кто не успел, порекомендовали смотреть трансляцию на большом экране в парке.

Кстати, несколько ближайших станций метро также закрыли — пассажиры просто не смогли бы выйти на улицу, переполненную людьми. Говорят, в центре города собралось больше миллиона человек.



Все службы буквально стоят на ушах и работают в режиме максимальной готовности к чему бы то ни было — это кстати, потому что на параде два человека открыли стрельбу, ранив ещё двоих. Нападавших быстро схватили. Но как минимум одна полицейская машина блокирована болельщиками, которые хотели забраться повыше и увидеть побольше.

Это видео можно посмотреть в Twitter Kamil Karamali.

Кажется, такой тёплый приём понравился даже Каваю Леонарду, которого за отсутствие эмоций в НБА прозвали cool guy. Конечно, не без иронии. Того и гляди, Каваю понравится в Канаде…

Фред Ванвлит в этом плей-офф, а особенно в финальной серии, стал одним из икс-факторов «Торонто». На вопрос, какая часть сезона была лучшей, он смело ответил: «Та, что прямо сейчас».

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА.

Главный тренер «Рэпторс» Ник Нёрс сказал, что даже не знал, чего ожидать от парада. «Конечно, ты думаешь, что это будет великолепно. Но ты просто не можешь себе это нарисовать в голове. До того, как увидел, просто не можешь. Это круто», — сказал Нёрс.

Это видео можно посмотреть в Twitter NBA GLeague.

Да вы сами посмотрите, насколько тесно сейчас в центре Торонто. «Рэпторс» создали в городе настоящий коллапс!

Это видео можно посмотреть в Twitter «Торонто».

У «Торонто» по ходу этого финала появился болельщик, которого прозвали the plant guy — из-за того, что он ходил с деревом, которое хотел подарить Каваю Леонарду в качестве подарка на новоселье (поговаривали, что игрок прикупил в Канаде дом). Болельщик быстро стал популярным. Знаете, что в итоге? Он добрался-таки до Кавая!

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА.

Более того, акция породила и других «плант-гаев». Пока неизвестно, добрался ли этот до кого-то из игроков «Рэпторс»…

Это видео можно посмотреть в Twitter Jacob Lorinc.

Но, в общем-то, это и не важно. «Торонто» объединил целый город — да что там город, целую страну! С победой, «Рэпторс»! Празднуйте, вы это заслужили.

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА.

Эту фото- и видео- историю нужно закончить одним добрым постом. «Голден Стэйт Уорриорз» купили рекламу в газете Toronto Sun, чтобы поздравить чемпионов.

Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.