Драфт НБА — 2019. Оценки командам в лотерее

Зайон Уильямсон и все-все-все: кто выиграл, а кто проиграл в драфте этого года.

Драфт 2019 года многие уже давно окрестили слабым, а то и вовсе драфтом одного Зайона.

Задолго до церемонии было понятно, что Уильямсон уйдёт под первым пиком. Можно даже сказать, первые три пика были известны заранее. Но вот дальше была самая интересная часть. Начиная с 4-го выбора, который от «Лэйкерс» перешёл к «Новому Орлеану», сложно было даже теоретически представить, кто и куда может уехать в итоге. Более того, сразу перед стартом мероприятия клубы начали активно обмениваться высокими пиками, что добавило ещё больше интриги происходящему.

Стоила ли игра свеч?

Давайте разбираться.

1-й пик. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Никто не ожидал, что именно «Пеликанс» получат право первого номера. Все уже были готовы к тому, что взрывной бегемот будет крушить кольца где-то в Нью-Йорке. Но вместо этого он отправляется тянуть лямку лидера в Новом Орлеане, от которой уже не знает куда деться Энтони Дэвис. Судя по его реакции на объявление итогового выбора, он до последнего надеялся на то, что Адам Сильвер назовёт другую фамилию. Впрочем, это ещё ничего не значит. Клуб заполучил самого талантливого молодого игрока поколения, а Уильямсон перевозит в Луизиану всю свою огромную фанбазу.

Оценка: 5

2-й пик. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»)

Здесь также не было интриги. О приоритетах клуба из Теннесси было известно давно, а недавний обмен местной легенды Майка Конли отбрасывал последние сомнения. Морант появился фактически из ниоткуда. О нём никто не знал на уровне школы, даже в университет он попал случайно — тренер приехал смотреть не его, но отлучился купить батончик и забрёл в другой зал, где играл Джа.

Теперь он будет руководить новым поколением боевых медведей. Своим кумиром он считает Расселла Уэстбрука, на которого похож энергетикой и взрывной скоростью. Остаётся надеяться, что от разыгрывающего «Оклахомы» он возьмёт только эти качества, а не его склонность к кирпичеметанию.

Оценка: 5

3-й пик: Ар Джей Барретт («Нью-Йорк Никс»)

Снова без интриги, «Никс» забрали оставшегося из тройки сильнейших проспектов года. Вот только ситуация здесь немного иная. Клуб не собирается продолжать перестройку, а рассчитывает быстро укрепиться звёздными игроками и бороться в плей-офф уже следующей весной. Потому их выбор на драфте долго фигурировал в переговорах по Энтони Дэвису, но там не сложилось.

Если не получится подписать двух звезд с рынка свободных агентов, вариант с обменом снова всплывёт. По слухам, «Новый Орлеан» хотел бы объединить у себя товарищей Уильямсона и Барретта, а «Нью-Йорк» может заинтересоваться Холидэем и ещё кем-то из молодых «Пеликанс». На фоне всего этого сложно сказать, насколько Ар Джей интересен клубу как игрок, а не как хороший актив.

Оценка: 4

4-й пик: ДеАндре Хантер («Атланта Хокс»)

Генеральный менеджер «Атланты» Трэвис Шленк второй год подряд совершает громкие обмены пиками. Клуб уже продемонстрировал, что у него есть чёткая стратегия и понимание того, каким людям здесь будут рады. Потому даже такой гамбит с жертвами в виде принятия контракта Соломона Хилла и расставания с тремя пиками можно принять на веру.

Тут очень хотели конкретно Хантера и сделали всё, чтобы его не перехватил никто другой. ДеАндре хорошо вписывается в систему «Хокс», да и в любую систему, по сути. Он практически идеальный винг с поставленным броском и крепкой защитой. Оценка здесь выставляется не таланту игрока, а действиям клуба. В Джорджии подтвердили, что не делают ничего бездумно, потому им хочется верить.

Оценка: 4+

5-й пик: Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)

«Кливленд» второй год подряд выбирает невысокого, но резкого разыгрывающего. Сложно сказать, какие мотивы преследовал Коби Олтман. Да, Коллин Сэкстон, несмотря на убедительную концовку прошлого сезона, не продемонстрировал навыков хорошего плеймейкера и часто исполнял роль скорее второго номера. Но и бэккорт из двух настолько мелких гардов… Они даже меньше пары Лиллард-Макколлум, и никто из них даже близко не защищается как Лоури или Ванвлит. Смущает и то, что Гарлэнд тоже не особо хорош в ассистировании и больше нацелен на скоринг. И порванный мениск, из-за которого игрок пропустил большую часть сезона, беспокоит в этой истории меньше всего.

Оценка: 3

6-й пик: Джарретт Калвер («Миннесота Тимбервулвз»)

По сообщениям во время драфта, президент по баскетбольным операциям «Вулвз» Герссон Росас контактировал со всеми клубами, у которых были пики с 4-го по 6-й. Согласились только в «Финиксе», а во время драфта появлялась информация о том, что клуб готов продолжить торги свежеприобретенным пиком. Это наталкивает на мысли о том, что итоговый Калвер не был первоочередной целью.

Но сейчас у «Миннесоты» в принципе нет никаких железных игроков будущего, кроме Карла-Энтони Таунса, потому усиление можно начинать фактически с любой позиции. А Джарретт может стать неплохим напарником для звёздного центрового, с которым можно катать убийственные пик-н-роллы.

Оценка: 4

7-й пик: Коби Уайт («Чикаго Буллс»)

Так уж получилось, что сразу после первой тройки очевидных кандидатов, шла также достаточно предсказуемая четвёрка менее «ступодовозвёздных» игроков. Непонятно было только, кто куда уйдёт.

Вот «Чикаго» с их 7-м выбором достался тот, кто остался после других клубов. Коби Уайт — человек-зажигалка, разгоняющийся с нуля до сотни за три секунды, но не всегда успевающий мозгами туда, куда успел ногами. Сам по себе, достаточно неплохой базис.

Вот только он попал в «Буллс», где уже есть ЛаВин, а руководит процессом «мини-Тибодо» Джим Бойлен. И если насчёт совместимости с Заком сомнений меньше, даже скорее интересно посмотреть на команду с Уайтом, ЛаВином, Портером и Маркканеном. Но только в баскетболе быстром, а не в том, что проповедует нынешний коуч.

Оценка: 4-

8-й пик: Джексон Хэйс («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Девиз следующего сезона в «Новом Орлеане» — «Мы ваши щиты шатали». Снова не совсем логичный выбор. Обычно на таком этапе уже заканчиваются соображения талантливости, и клубы начинают разбирать исполнителей под конкретные задачи.

Хэйс может быть весьма интересным молодым человеком по части обороны собственного кольца. Он высокий и длиннорукий, но достаточно подвижный, чтобы выходить на периметр и соответствовать требованиям современного баскетбола. Но вот в атаке его арсенал не впечатляет воображение. Бросок тут пока только в оптимистичных раскладах, а «краска» явно будет отдана на откуп Зайону.

В идеале клубу нужен был человек, который открывал бы Уильямсону трёхсекундную для его таранных проходов, а не топтался на дороге. Зато блоков они точно наставят на любой вкус.

Оценка: 3

9-й пик: Руи Хачимура («Вашингтон Уизардс»)

Здесь стоит сделать лирическое отступление и вникнуть в ситуацию. Эра бедового правительства Эрни Грюнфельда в столичном клубе подошла к концу, и это замечательно — давно пора. Вот только с назначением нового босса в «Вашингтоне» не торопились. Сразу после финала НБА клуб пульнул в Масаи Уджири контрактом на шесть лет и $60 млн, получил отлуп и был таков.

Вряд ли стоит говорить, что тяжело сформировать вменяемую стратегию дальнейшего развития без человека, который эту стратегию должен разрабатывать. Вообще ничего не имею против большого смуглого японца, он был одним из лучших игроков минувшего сезона в NCAA. Но обстоятельства, сопутствующие его появлению в команде, вызывают опасения.

Оценка: 3-

10-й пик: Кэм Рэддиш («Атланта Хоукс»)

Это уже не новая тактика: если у клуба на драфте два пика в первом раунде, то под первым он берёт того, кто ему реально нужнее всего, а под вторым — игрока с самым высоким апсайдом из имеющихся. Риск всегда будет стоить свеч.

Рэддиш провалил сезон в колледже, затерявшись за Уильямсоном и Барреттом, хотя год назад он котировался в тройке лучших талантов своего класса. Впрочем, это же может служить и оправданием для него. Всё-таки он оказался в сложной ситуации, когда всем одновременно развиваться тяжело, и проиграть конкуренцию таким людям не так уж стыдно.

Возможно, останься он на второй год или выбери другую программу, то всё сложилось бы иначе. Но «Хоукс» могут себе позволить роскошь поверить в Кэма.

Оценка: 4

11-й пик: Кэмерон Джонсон («Финикс Санс»)

Под доставшимся ему от обмена 11-м выбором «Финикс» взял почти 24-летнего форварда из Северной Каролины, хотя тот котировался гораздо ниже. Здесь всё очень интересно. Пять лет назад нынешний вице-президент «Санс» Джефф Боуер работал тренером в университете Марист и как раз занимался рекрутингом Джонсона, но того перехватил Питтсбург. Теперь он же взял на драфте игрока, которого присмотрел ещё очень давно. Это действительно трогательная история, вот только пока не понятно, для чего он тут нужен.

Перед церемонией клуб загнал в «Индиану» Ти Джея Уоррена и формально нуждался в замене. Но сам Уоррен стоял на выход, во многом, по причине перебора кадров на позициях вингов. Личная история — это хорошо, но вот острой нужды тратить на Кэма 11-й пик не было никакой. Он бы дождался этого воссоединения и позже, а клуб мог получить другие активы в обмене своего пика.

Оценка: 3-

12-й пик: Пи Джей Вашингтон («Шарлотт Хорнетс»)

У «Шарлотт» всё примерно так же, как и у «Миннесоты»: куда ни плюнь — везде молодые таланты пригодятся. Перебор молодёжи, как у «Финикса», им только снится. В этом году, судя по всему, решили подобрать смену для Марвина Уильямса.

Вашингтон может выглядеть современным пятым номером, но в голове это всё же тяжёлый форвард. Для роли центрового он слишком уязвим в защите и не обладает достаточным количеством навыков для участия в пик-н-роллах. А вот четвёрка, способная оттянуть на себя опекуна, после чего обыграть или бросить с дистанции, — это то, что доктор прописал.

Постепенно «Хорнетс» обновляются, а возможный уход Кембы Уокера может только ускорить перестройку. Пи Джей вряд ли готов уже помогать команде, борющейся за плей-офф, но пара сезонов в НБА с оттачиванием скиллов могут сделать из него отличного игрока.

Оценка: 4

13-й пик: Тайлер Хирро («Майами Хит»)

Любопытный персонаж, который быстро завоевал сравнения с Дэвином Букером. И дело не в том, что его тоже выбрали под 13-м пиком. Хирро обладает хорошей комбинацией из роста, бросковых качеств и навыков плеймейкера, а также молодым возрастом, что позволяет рассчитывать на эффективное раскрытие заложенных в нем талантов. Он всё же выглядит чем-то большим, чем просто белый парень с трёхой. Проблемы в защите точно будут, но и над этим можно поработать, было бы желание.

В «Майами» очнулись ото сна и осознали, что зарылись по уши в болото. Теперь в клубе взяли курс на избавление от ненужных контрактов и поиск талантливой молодёжи. Если кадровый состав «Хит» потеряет в количестве, то Тайлер должен получить достаточно шансов, а во Флориде можно официально вводить термин «хирробол».

Оценка: 4

14-й пик: Ромео Лэнгфорд («Бостон Селтикс»)

Лэнгфорд стал звездой YouTube по нарезкам школьных заруб с Зайоном, но уходят они в разных концах лотереи. «Бостон», по слухам, уже практически простился с Кайри и Хорфордом, а потому прихватил с драфта игрока, который имеет потенциал стать ведущей силой атаки. Ромео может играть в изоляциях, может использовать габариты в проходе, моет заигрывать партнёров.

Проблема одна — это всё пока только в теории. Крайне мало его игровых аспектов развиты на уровне НБА, он банально очень сырой. Над принятием решений на паркете и над механикой броска придётся работать ещё очень долго.

А потому возникает вопрос дальнейшего курса «Селтикс». Если в клубе решат снова вернуть Бреда Стивенса в комфортные условия работы с молодыми игроками без груза чемпионских амбиций, я готов поверить и в этого парня.

Оценка: 4+

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