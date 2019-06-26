Вещи на порядок выше. Игроки Единой лиги рвутся на Олимпиаду

Наверняка почти каждый из читающих этот текст имел опыт игры на улице, когда под ногами асфальт, а для матча хватает и одного кольца. Баскетбол 3х3 — это теперь официальное название стритбола.

Два года назад, когда Международный олимпийский комитет объявил, что в Токио-2020 баскетбол 3х3 станет частью официальной программы, начался настоящий стритбольный бум. У каждого игрока теперь есть свой профиль в базе ФИБА, а каждый турнир даёт определённое количество рейтинговых очков, по которым и будет проходить отбор на Олимпиаду.

Казалось бы, баскетбол 3х3 теперь отличный шанс для профессионалов получить заветную медаль. Но специфика игры на одно кольцо не позволяет профи доминировать над теми, кто знает эту игру дольше. И пример Антона Понкрашова здесь особенно яркий. Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне, Понкрашов часто принимал участие в больших московских турнирах. Антон не скрывал, что лето и баскетбол 3х3 для него — это удовольствие. Но вот побед на крупных турнирах в формате 3х3 он не добивался.

Фото: РФБ

Зимой в большом интервью нашему сайту Понкрашов откровенно заявил, что хотел бы поехать на Олимпиаду. И если не в основной сборной, то готов и в команде 3х3. Тогда это не казалось чем-то серьёзным, но определённые тенденции наметились.

Той же зимой в баскетболе 3х3 ярко заиграл экс-центровой люберецкого «Триумфа» и петербургского «Зенита» Кайл Лэндри. Канадец закончил с карьерой в классическом баскетболе, вернулся с семьёй в родной Калгари и теперь находит в себя в другой разновидности лучшей игры с мячом.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале FIBA3x3.

На прошлой неделе в Амстердаме прошёл Кубок мира по баскетболу 3х3. Сборная России на групповой стадии уступила Монголии и Эстонии и не вышла в плей-офф. Эстонцы, кстати, были представлены молодыми профи, выступающими в эстонском чемпионате. Правда, Мартин Дорбек также знаком нам по играм в Единой лиге ВТБ за «Калев».

Но главным героем Кубка мира стал экс-защитник «Химок» Робби Хаммел. За свою карьеру он прошёл в баскетболе путь от школьного баскетбола до команды НБА. Именно в «Миннесоте» Хаммел внимательно слушал рассказы своего соседа Кевина Лава, вернувшегося с Олимпиады с медалью. К сожалению, травмы помешали Хаммелу остаться в НБА, и он отправился в европейское турне, завершившееся также из-за постоянных болей в ноге и руке.

Сейчас Робби, по его собственным словам, чувствует себя отлично, и поэтому баскетбол 3х3 для него — способ заниматься любимым делом. В Амстердаме команда США не оставила шансов Латвии в финале, а Хаммел был признан самым ценным игроком Кубка мира.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале FIBA3x3.

Ещё один дебютант баскетбола 3х3 — Александр Кудрявцев из «Цмоки-Минск». Защитнику в мае исполнилось 39 лет (он является самым возрастным игроком Лиги ВТБ), и в начале июля он примет участие в гродненском этапе Единой лиги Европы 3х3. Пока непонятно, станет ли дебют официальным завершением карьеры и переходом в новую олимпийскую дисциплину, но тренд на участие в домашних турнирах 3х3 Александр уже поддержал, согласившись выступать за команду Минска.

Так, к примеру, защитник ЦСКА Дэниэл Хекетт уже не один сезон организует свой собственный турнир 3х3 в родном Пезаро. Естественно, у итальянца, только что победившего в Единой лиге и Евролиге, есть собственная команда, в которой он является ещё и капитаном.

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