Зайон уже обогнал легенд НБА. Пока — в набранном весе

Ему скоро 19, а он уже весит почти 130 кг. Это помогает ему доминировать на площадке.

Прошедший драфт справедливо называют именем Зайона Уильямсона. Целый год к «первогодке» «Дюка» было приковано внимание мировых СМИ. Звёзды шоу-бизнеса стояли к нему в очередь за фото, а кто-то (конечно, это Дрэйк) даже надевал его майки.

Надо отдать должное молодой звезде — с вниманием он справился, а давления не выдержал лишь кроссовок атлета, лопнувший в самом начале важнейшего матча против Северной Каролины. О внимании к 18-летнему баскетболисту говорит и тот факт, что за его игрой следят звёзды НБА и даже бывший президент США Барак Обама. После инцидента с экипировкой, акции производителя упали на бирже больше чем на процент.

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Есть поверье, что имя напрямую влияет на судьбу человека. Родители назвали Зайона в честь священной горы в Иерусалиме, как будто уже тогда знали, что к 18-летию их «малыш» будет двухметровой скалой весом 129 кг. Чтобы представить, насколько здоровенным вымахал первый номер драфта-2019, просто сравните его с Леброном Джеймсом — образцом атлетизма, который в свой первый сезон в НБА весил около 110 килограммов при росте 203 сантиметра.

Как же этот парень прыгает до кольца с таким весом? Для тех, кто не смотрел его матчи в студенческом чемпионате, — прыгает на уровне Майкла Джордана и Винса Картера. И это абсолютная правда. В «Дьюке» как-то раз решили устроить замеры прыжка Уильямсона, но вертикальное выпрыгивание Зайона было настолько высоким, что аппаратура, как выяснилось, попросту не была готова к такому. Со второй попытки определили, что оторваться на 40 дюймов (это примерно 101,5 см) ему вполне по силам. То есть с места парень почти дотянется головой до кольца. А если добавить разбег и вытянуть вверх руку? Летающая гора – не иначе.

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Ещё в больший восторг любителей бросков сверху могут привести полёты Зайона от линии штрафного броска. Эти броски делали победителями данк-контестов Джулиуса Ирвинга, Майкла Джорада и Винса Картера, подтверждая их статус летающих легенд. Восходящая звезда НБА вроде как публично отказалась от соревнований по броскам сверху, но мы же знаем, что всегда можно передумать и попробовать.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале TeamFlightBrothers.

Именно обладание первым пиком на драфте склонило чашу весов «Нового Орлеана» к обмену своей главной звезды Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес». Клуб погрузился в перестройку и сделал ставку на Зайона, который, по его собственным словам, равняется на Леброна и очень хочет стать похожим на кумира.

Для классного старта у него уже есть всё необходимое: место главной звезды, большое количество помощников (в том числе и молодых), голодная до побед публика. В Новом Орлеане, может быть, не так весело, как в крупных мегаполисах типа Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, но это именно то место, где Уильямсон может вырасти в полноценную суперзвезду.

Как знать, может быть, равнением на Леброна дело и не ограничится?

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