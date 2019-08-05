Три шага до миллиарда. Грин подписал контракт на 100 миллионов

Дрэймонд Грин — один из тех персонажей нынешней НБА, про которого можно сказать «неоднозначный». Трёхкратный чемпион НБА проделал в баскетболе гигантский путь к вершине. Только что он подписал четырёхлетний контракт на $ 100 млн в «Уорриорз», и сейчас вам придётся выбирать, какой Грин вам ближе.



Дрэймонд воспитывался в религиозной семье. Его мама была настолько набожной, что не давала сыну вешать плакаты с кумирами на стены в своей комнате. «Не сотвори себе кумира» — одна из главных заповедей. Малышу Грину приходилось покорно соглашаться.

При этом будущий лучший защищающийся игрок НБА, несмотря на религиозность родственников, очень полюбил естественные науки. Это увлечение с ним до сих пор. Даже на выездах его часто можно увидеть с научными журналами. Современная наука — это то, что интересует форварда.



Но баскетбол не сразу стал главной целью для Грина. В детстве и вплоть до окончания старшей школы игрок совмещал его с американским футболом. Габариты и игровой интеллект легко позволяли парню выступать на различных позициях. Чтобы понимать уровень его мастерства – несколько колледжей готовы были предложить ему контракт и открыть перспективы футбольной карьеры. Но выбор пал на баскетбол и университет «Мичиган Стэйт».



Его универсализм, с одной стороны, был его «фишкой», с другой — вселял сомнения в окружающих. Далеко не все верили, что можно быть одинаково крутым в игре в защите, в дальних бросках, передачах, да ещё и в борьбе на чужом щите. Именно поэтому в 2012 году на драфте Грин был выбран «Голден Стэйт» лишь во втором раунде под 35-м общим номером. Баскетболист не скрывал, что был достоин самых высоких пиков, и до сих пор может по памяти рассказать все фамилии игроков, которых выбирали перед ним. Эта спортивная злость, по словам спортсмена, мотивировала его и делает сильнее каждый день.



На самом деле, «Уорриорз» стали теми опасными «Уорриорз» именно после драфта 2012-го. До этого они были вполне заурядной командой, а в первом матче Грина в НБА он сыграл одну минуту и сделал один подбор. Но развитие игрока позволило всему миру лицезреть изменение самой игры в баскетбол.



Ко второму для себя сезону в НБА Грин сбросил несколько килограммов, сильно подтянул дальний бросок, став настоящим универсалом. В защите ему удавалось играть центрового, а в нападении он мог легко отдавать передачи снайперам типа Стефа Карри и Клэя Томпсона. А ещё Дрэй отлично бежал, что позволило команде проводить матчи на космических скоростях, ломая соперников своей скоростью.



За излишнюю эмоциональность Грина часто сравнивают с эпатажным Деннисом Родманом. Схожесть персонажей, несомненно, есть. Но сравнивать, скорее, нужно лишь их баскетбольные навыки.

На площадке от Грина достаётся своим и чужим. Поклонники НБА до сих пор спорят о намеренных ударах Дрэя в пах Адамсу, Хардену и Леброну Джеймсу. Причём ситуация с Леброном фактически стоила «Уорриорз» чемпионства в 2016-м и испортила сезон с рекордными 73 победами в регулярном чемпионате. Именно тогда «Кливленд» смог отыграться и победить, уступая в серии 1-3.



А ещё (поговаривают), что именно конфликт с Дюрантом, вынудил последнего уйти из команды этим летом. Вот как этот конфликт зарождался.

Грин остаётся собой и за пределами баскетбольной площадки. У него два ребёнка, и потому было очень странно летом 2016-го увидеть фото гениталий в его профиле одной из социальных сетей. Баскетболист сначала пытался заверить, что это взлом и он не при делах, но после всё-таки признался, что перепутал личное сообщение и «общественное».



Дрэймонд очень любит говорить о деньгах. Он не хвастает дорогими машинами и часами. Он говорит о деньгах в контексте их работы. Спортсмен не скрывает, что пользуется услугами тех же людей, помогающими с финансами Леброну Джеймсу. Баскетболист уверен в силу инвестиционного бизнеса и общается на эту тему охотно.

Совсем недавно в интервью одному западному сайту Дрэймонд ответственно заявил: «Хочу стать миллиардером к 40 годам». И даже поделился тремя шагами, которые помогут ему в этом.



1-й шаг — тусоваться с нужными людьми (твоё окружение делает тебя тем, кем ты будешь).



2-й шаг — инвестируй деньги (неважно сколько у вас денег — сделайте так, чтобы они работали. Так в 2018-м Грин открыл сеть фитнес-центров).



3-й шаг — расходуй с умом (баскетболист признаётся, что однажды потратил в клубе 21 000 долларов и теперь жалеет об этом. При этом он спокойно пожертвовал $ 3,1 млн своему университету на строительство спортивного комплекса. Приличные штрафы в НБА за технические фолы, видимо, не в счёт)



Дрэймонд Грин перевернул баскетбол, доказав состоятельность игры маленькой пятёркой. Его универсализм окончательно укрепил «Уорриорз», сделав их династией. 100-миллионный контракт оставит игрока в клубе ещё на 4 сезона, и как знать, может, «воины» ещё поднимут над головой главный трофей НБА.