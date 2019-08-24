Судья НБА чуть не угодил в тюрьму, а теперь стал дьяконом

Человек в зелено-белой рясе, эмоционально разводящий руками на возвышении, немногочисленные прихожане, сидящие на деревянных скамейках католического храма, кресты, свечи, цветные витражи — это не кадр из нового эпизода популярного сериала «Молодой папа». Пожилой господин с благородными сединами — совсем не Джуд Лоу. Вообще-то это бывший рефери НБА Стив Джеви, 25 лет подряд надевавший черно-серую судейскую униформу, а теперь ставший диаконом Римско-католической церкви.

Теперь его не узнать. Это сейчас он читает проповеди благообразным старушкам и почтительным дедулям в американской глуши. А еще пару десятков лет назад он отчитывал на паркете самого Шака и обрывал трэш-ток Джордана. Что и говорить, последним матчем в судейской карьере будущего дьякона стал шестой матч финала НБА-2011, где банда Новицки и Кидда прикончила Леброна и компанию — «Даллас» выиграл у «Майами» серию со счетом 4-2. Там человек в сером помуштровал самого Дирка. Немецкий характер, надо полагать, такой подход оценил. Среди VIP-слушателей краткого курса правильного поведения от профессионального лайф-коуча — Аллен Айверсон, Тим Данкан, главные тренеры команд.

ВИДЕО

Формально Джеви закончил свою карьеру в НБА из-за проблем с коленями, на тот момент ему уже было все-таки 56 лет. Почти половину своей жизни он был вершителем баскетбольных судеб и одним из топовых арбитров. В его послужном списке более 1500 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации, из них более 200 в плей-офф и 20 в финальных сериях. Забавно, но его судейская судьба была как будто предрешена. Правда, не факт, что в баскетболе. Дело в том, что его папа был судьей в НФЛ — главной лиге американского футбола, ну а крестный отец и вовсе уникум — знал все правила бейсбола (!) и судил игры Американской лиги. Со всех сторон идеальный персонаж.

Шакил О'Нил обсуждает нюансы правил игры в баскетбол с рефери Стивом Джеви Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Хотя — мы-то знаем, какие скелеты попадаются в шкафу у таких людей. Не обошлось без «скелетика» в тумбочке и у Джеви. В 1999 году наш герой оказался в сомнительной компании 15 своих коллег, которых обвинили ни много ни мало в уклонении от уплаты налогов, связанном с неправильным использованием бонусных миль для часто летающих пассажиров. Несмотря на комичность обвинения, тогда ситуация на самом деле шуткой не казалась. В Штатах обвинение в неуплате налогов — вообще одно из самых тяжелых. Когда-то главного мафиози ХХ века Аль Капоне повязали именно по обвинению в неуплате налогов, а не в том, о чем вы подумали в первую очередь. Это уже было потом.

Но масштаб личности судьи НБА на алькапоновские подвиги, конечно, не тянул. Более того, он стал единственным оправданным по всем пунктам обвинения. Короче, с чистой совестью — на свободу и баскетбольную площадку. Как покажут последующие сезоны, подозрения в нечистоплотности никак не повлияли на авторитетность судьи. Орать на психовавших двухметровых мужиков ему это совершенно не мешало. Скорее, даже помогало. Ну а с коллегами по судейскому корпусу разговоры уже тогда переходили в проповеди.

— Многие ребята, с которыми я путешествовал на игры, стойко боролись с искушениями, которые возникают в дороге. Часто благодаря мне, — рассказывает Джеви. — Я постоянно говорил с ними об этом. Мы все грешны, но если мы можем поговорить об этом друг с другом, это может сделать наши браки и семьи более крепкими.

Очевидно, что списание халявных миль от авиакомпаний в то время — не самый большой косяк парней со свистками. Свой путь к бело-зеленой рясе католического дьякона Джеви начал почти сразу после окончания карьеры баскетбольного арбитра. Правда, до этого поработал параллельно экспертом по судейству на нескольких телеканалах, принял участие в гольф-турнирах и кулинарных шоу.

Но тяга к богу оказалась сильнее хобби и невинных пенсионерских развлечений. В твиттере Стива (который он, к сожалению, с прошлого года забросил) есть его собственные слова: «Обещаю, что я не буду ненавидеть вашу любимую команду». К такому человеку хочется прийти на проповедь.