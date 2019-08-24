Из наследника Шакила — в герои мемов. «Тупомен» возвращается в НБА

Дуайт Ховард не так давно наводил ужас на весь баскетбольный мир. Будучи выбранным под первым номером драфта 2004-го года, молодой атлетичный центровой пришёл в «Орландо», где в суперзвезду в 90-е вымахал легендарный Шакил О’Нил.

Шака и Дуайта очень часто сравнивали. Оба реально доминировали на щитах, грамотно пользуясь своим физическим превосходством. Ховард с каждым сезоном набирал «мяса» и сопротивляться ему в одиночку уже даже в НБА уже никто не мог. Вы просто посмотрите на то, с какой лёгкостью ему удавалось набирать очки и накрывать оппонентов. Фантастика!

«Орландо» благодаря Ховарду стал настоящей силой и даже дошёл до финала НБА, сметя с пути «Кливленд» с мощнейшим Леброном. До чемпионства не хватило удачи. Казалось, что чемпионский перстень Дуайта – дело времени. Но в какой-то момент всё пошло под откос.



Травмы стали появляться всё чаще, а периоды восстановления становились длиннее. В результате в сезоне 2012-2013 Ховард перешёл в «Лейкерс» и несмотря на неважное выступление в составе калифорнийцев, стоит отметить, что именно с Дуайтом пурпурно-золотые в последний раз пробивались в плей-офф.



После был «Хьюстон» и большая ссора с Джеймсом Харденом, на которого Ховард жаловался из-за недостаточного снабжения бигмена передачами. Собственно, менеджмент встал на сторону Бороды, отправив некогда суперзвезду, в путешествие по командам НБА.



Так постепенно Ховард превращался из абсолютной силы, в персонаж для насмешек. В какой-то момент, тот самый Шакил О’Нил, с которым молодого Дуайта сравнивали эксперты, начал откровенно глумиться над игрой Супермена. Прозвище Супермен, кстати, Ховард получил после победы в конкурсе по броскам сверху, где он забил решающий бросок с красной мантией за спиной. Но Шак переделал и прозвище. Теперь он называл его Ступамен (Stupaman: от сочетания слов «Stupid» (тупой) и man (человек). И ведь над этим действительно очень смешно наблюдать. Смешно и грустно.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NBA_Crazy.

Вариант возвращения в «Лейкерс» замаячил сразу после того, как стало известно о травме Демаркуса Казинса. Центровой, только что восстановившийся от травмы ноги, на тренировке порвал крестообразные связки и фактически поставил крест (уж простите за каламбур) на своей карьере. У «озёрников» есть ещё Джавэйл Макги (кстати, тоже один из самых любимых персонажей развлекательной передачи Шака), но его одного явно не хватит на весь сезон.

По слухам «Лейкерс» помимо Ховарда просматривали ещё несколько игроков типа Жоакима Ноа. Казалось, что у Супермена мало шансов, учитывая его резкий регресс. Вдобавок ко всему за 8-кратным участником матча звёзд начала ползти скандальная известность. Некий трансгендер начал обвинять его в сексуальных домогательствах и угрозах. Как выяснилось дальше, обвинения были надуманными, но бедняге Ховарду прилично досталось от фанатов. Точнее от тех, кто остался его фаном.



Сделка с «Лейкерс» может состояться в ближайшее время и если стороны подпишут соглашение, то это может быть взаимовыгодным сотрудничеством. Клуб получит опытного центра на замену травмированному Казинсу. Вдобавок ко всему публика уже хорошо знакома с игроком, а тот, судя по всему, готов принять роль помощника Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Для Дуайта же это шанс снова заставить говорить о себе и выйти на сколько-нибудь серьёзный уровень и, кто знает, может быть, пошуметь в плей-офф.