«Это сыграло с нами злую шутку». Секулич объяснил поражение «Локо» в 4-м матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). Секулич отметил, что хороший старт в исполнении его подопечных сыграл с ними в итоге злую шутку.

«Сегодня была мощная поддержка трибун, но мы не смогли отблагодарить за неё болельщиков победой. Начало было хорошее, но это сыграло с нами злую шутку – дальше команда действовала без нужной концентрации и не смогла дать отпор сопернику. Мы недовольны тем, как в нападении делились мячом. Не смогли реализовать лёгкие броски, даже из-под кольца. Нужно провести работу над ошибками и быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.