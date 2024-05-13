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«Это сыграло с нами злую шутку». Секулич объяснил поражение «Локо» в 4-м матче с УНИКСом

«Это сыграло с нами злую шутку». Секулич объяснил поражение «Локо» в 4-м матче с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). Секулич отметил, что хороший старт в исполнении его подопечных сыграл с ними в итоге злую шутку.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
68 : 85
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд - 16, Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Мартюк - 6, Уайт - 5, Ндур - 4, Елатонцев - 4, Узинский - 3, Темиров, Квитковских, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич - 20, Рейнольдс - 18, Лабери - 13, Найт - 11, Грин - 11, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 3, Воронцевич - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков

«Сегодня была мощная поддержка трибун, но мы не смогли отблагодарить за неё болельщиков победой. Начало было хорошее, но это сыграло с нами злую шутку – дальше команда действовала без нужной концентрации и не смогла дать отпор сопернику. Мы недовольны тем, как в нападении делились мячом. Не смогли реализовать лёгкие броски, даже из-под кольца. Нужно провести работу над ошибками и быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

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